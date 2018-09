Så sänder Eurosport finalerna i US Open

Lördag 22:00 Eurosport 1 & Eurosport Player

Serena Williams - Naomi Osaka

Den sexfaldiga US Open-mästarinnan Serena Williams möter en spelare som gör sin första Grand Slam-final någonsin i Naomi Osaka. Williams har inget att bevisa och är utan tvekan en av de absolut främsta idrottarna genom alla tider, men hennes prestation blir om möjligt än mer imponerande i ljuset av att det bara är ett år sedan hon var nära att dö i samband med födseln av dottern Olympia. På så sätt skulle en US Open-triumf kanske vara hennes största prestation någonsin. Naomi Osaka å sin sida kommer inte att vika sig. Den populära unga japanskan har bara tappat ett enda set på färden fram till final, och spelar ett spel som visar större mognad än vad man kan förvänta sig av en 20-åring. Hon är både den yngsta finalisten sedan Caroline Wozniacki 2009 och den första japanska kvinnan någonsin att nå en Grand Slam-final.

Söndag 22:00 Eurosport 1 & Eurosport Player

Novak Djokovic - Juan Martin del Potro

Djokovic tangerar rekordet för antal US Open-finaler med sitt åttonde framträdande, ett rekord han delar med Pete Sampras och Ivan Lendl. Djokovic kommer till finalen fräsch efter att ha avfärdat Kei Nishikori med 3-0 i set i seminfinalen, en match som var över på bara två timmar ochh 22 minuter. Även hans motståndare Juan Martin del Potro kommer utvilad till finalen, men inte av samma anledning som Djokovic. Del Potro behövde bara vinna två set mot Rafa Nadal innan spanjkoren blev tvungen att kasta in handduken på grund av en knäskada. Men Del Potro behöver inte be om ursäkt för sin finalplats. Efter ett långt skadehelvete har argentinaren bevisat att han är en absolut toppspelare. Del Potro vann US Open 2009 mot självaste Roger Federer, men får nog ses som en underdog i finalen. Novak Djokovic har 14-4 på de 18 matcherna de två emellan.

