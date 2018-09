Nadal tvingas bryta semin - del Potro klar för final i US Open

Inför semifinalen mot del Potro hade Nadal spelat mer tennis i detta US Open, strax under 16 timmar. Spanjoren fick sannolikt betala ett pris för det, för i början av det tredje setet gick det inte längre, och den regerande mästaren tvingades bryta matchen. Del Potro hade samtidigt spelat en fantastisk tennis i de två första seten, som även en frisk Nadal hade fått kämpa för att kunna mäta sig med. Argentinaren vann de första två seten med 7-6, 6-2 innan Nadal tvingades bryta, och är nu i i Grand Slam-final för första gången sedan 2009, då han vann sin första och hittills enda Grand Slam-titel. Titeln kom just här i US Open, då han slog den femfaldige regerande mästaren Roger Federer med 3-2 i set i en klassisk match. Nu ställs han mot Novak Djokovic, som slog ut Kei Nishikoro i tre raka set tidigt på lördagsmorgonen.

Direkt efter matchen uttrycktedel Potro att han var glad över finalplatsen, men att han inte tyckte det var ett speciellt kul sätt att vinna matchen på.

-Självklart är det inte det bästa sättet att vinna på. Jag älskar att spela mot Rafa, för han är den största krigaren i den här sporten. Jag gillar inte att se honom lida på banan. Men jag är väldigt glad över att vara i final igen, jag räknade inte med att nå ännu en Grand Slam-final i min favoritturnering US Open.

US Open-finalen mellan Juan Martin del Potro och Novak Djokovic spelas söndag kväll med start 22:00. Matchen sänds i Eurosport 1 och på Eurosport Player.

