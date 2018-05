"Den viktigaste tennismatch som någonsin spelats på grus"

24-åringen från Sverige blev nervös.

Dittills hade han varit så isolerad i sin bubbla att han inte ens märkt att Parispubliken bytt sida och ställt sig bakom honom. Nu var läget ett helt annat. Hans motståndare var inte längre favorit. Han var själv storfavorit.

Fan, jag kan inte förlora detta.

6-2.

Okej, fyra matchbollar kvar. Blir det 6-3, 6-4, 6-5 nu, då vet i fan…

När Rafael Nadal skickade ut sin halvvolley vid nät satte Robin Söderling upp båda händerna i skyn i en nästan avvärjande gest. Han hade gjort det som många ansåg vara omöjligt, något som än i dag står inskrivet i tennishistorien som en av de största skrällarna genom tiderna.

Men första känslan var inte glädje.

Till en början hatade Robin Söderling grus. Han växte precis som många andra svenska tennisspelare upp på hårda inomhusunderlag och trivdes när yttre förhållanden inte störde. De första ATP-titlarna kom på inomhusmatta, men eftervart började den 193 centimeter långe västgöten från Tibro att förstå hur han kunde utnyttja det röda underlaget till sin fördel. Han fick mer tid på sig i defensiven, rörde sig bättre och kände sig sällan pressad. I slutet av karriären gillade han gruset riktigt mycket, och i dag blickar han tillbaka på Franska Öppna som sin favorit-Grand-Slam.

Inför 2009 års upplaga av turneringen saknades fortfarande en sista pusselbit för att slå sig in bland de allra bästa, men något var på väg att hända den där sommaren.

" Detta är den viktigaste tennismatch som någonsin har spelats på grus.



Mats Wilander. "

På bra dagar hade Söderling spelet för att slå vem som helst, det visste han. Råstyrkan och kraften gjorde honom till en extremt farlig motståndare för vem som helst - men även för sig själv. Dagar när spelet inte fungerade kunde han bli frustrerad och stolt.

- Jag ville inte släppa mitt spel, utan jag bara fortsatte, och då kom misstagen, säger Robin Söderling när Eurosport träffar honom nio år senare.

- Jag kunde vara beroende av en bra känsla när jag bollade in. Kändes det dåligt kunde jag känna att fan, nu vinner jag inte, men på något sätt släppte jag stoltheten och förstod vad det handlade om. Tennis handlar inte om vem som spelar bäst eller snyggast just för dagen, tennis handlar om vem som vinner matchen. Hur fasen man gör det är sekundärt.

Söderling hade vunnit tre ATP-titlar och som bäst varit rankad 15:e i världen. Han klev in i Franska Öppna som 23-seedad, men med en nyvunnen lärdom.

- Insikten om att jag inte var ensam om att känna mig så ojämn hjälpte mig jäkligt mycket senare i karriären när jag låg fyra, femma i världen. Jag var nog inte en så jäkla mycket bättre tennisspelare då, jag kunde fortfarande stanna upp och tänka att ”jag är SÅ dålig i dag att det är pinsamt”, men jag slog ändå bra spelare mycket oftare, även när jag inte spelade bra. Det är så de bästa spelarna gör i dag, de har någonstans accepterat att det funkar så.

Året tidigare, 2008, hade Söderling kämpat sig tillbaka från en handledsskada som höll honom borta från tennisen i åtta månader. Jonas Björkman och Thomas Johansson var på vippen att lägga av och Sverige suktade efter en ny världsstjärna.

" Robin Söderling var djävulskt envis, en tjurskalle som vi säger på idrottsspråk. Det var mycket tack vare den där tjurskallen som han tog sig in bland de 30,40 bästa i världen.



Mats Wilander. "

Under hösten inledde Söderling ett samarbete med tränaren Magnus Norman.

- Han började träna fruktansvärt våldsamt och hårt, med koncentration både mentalt och fysiskt, minns Mats Wilander.

- Jag tror att Magnus fick Robin att förstå att han kunde nå mycket högre. Men den där envisheten fanns ju kvar. Ibland insåg kanske inte Robin Söderling sina egna begränsningar, och det är precis så du blir bäst. Det är så du slår de bästa. Jag tror inte att Robin hade i sin skalle att han kunde förlora. Han hade den inställningen nästan i större usträckning än alla på proffstouren i dag, och därför är det fruktansvärt ledsamt att vi inte fick se honom i tre, fyra år till när han var som bäst. Han hade slagit sig in bland de bästa och vunnit Grand Slams, det är jag hundra procent övertygad om.

Maria Strandlund Tomsvik, tidigare proffsspelare, Fed Cup-kapten och mångårig kommentator på Eurosport:

- I och med att Magnus har lyckats med det där vid ett flertal tillfällen tror jag att han betydde jättemycket även för Robin. Sen är det alltid svårt att bedöma sådana saker. Var det tajming? Var Robin själv redo att ta nästa steg?

Robin Söderling satt i ett pressrum, minuterna efter segern mot David Ferrer, när han bestämde sig.

Han skulle slå även Rafael Nadal.

" Första frågan jag fick på presskonferensen var om jag trodde att Nadal kunde vinna Franska Öppna igen. Då förstod jag att ingen trodde på mig. "

- På ett sätt var det skönt, det blev ingen press, men samtidigt bestämde jag mig för att det första jag behövde göra var att faktiskt tro på det själv. Många av toppspelarna har ju vunnit halva matchen redan när de kliver in på banan.

Enklare sagt än gjort.

Rafael Nadal har idag 56 titlar på grus. I Franska Öppna har han vunnit 79 av 81 matcher, och inför 2009 års upplaga hade den dåvarande världsettan ännu inte förlorat på Parisunderlaget. Fyra raka titlar, seger i 51 av de senaste 52 seten.

- Efter Rafas seger mot Lleyton Hewitt i tredje rundan var känslan här i Spanien att han var oslagbar på grus. Ingen kunde tro sina ögon, säger journalisten Christian Maxedo, som bevakade turneringen för spanska Eurosport.

- Men vi vet nu i efterhand att det inte var ett enkelt år för honom. Hans föräldrar hade precis skilt sig och han hade problem med en knäskada. Efter Roland Garros kunde han inte spela Wimbledon och tappade förstaplatsen på rankingen till Roger Federer.

När Nadal och Söderling möttes i Rom bara en månad tidigare vann spanjoren med 6-1, 6-0. Två år tidigare gjorde de upp i en maratonmatch i Wimbledon som pågick över flera dagar, en holmgång som föll rubrikmakare i smaken. En irriterad Söderling imiterade Nadals ticks - och Nadal svarade bland annat med att kritisera svensken på presskonferensen efteråt.

Båda spelarna pratar enbart i goda ordalag om varandra idag, men för publiken och medierna hade en spännande rivalitet formats där och då. Enligt Mats Wilander gav det matchen en extra krydda.

- Vi som kommenterar och analyserar tyckte absolut det. Det blev att vi blickade tillbaka på matchen i Wimbledon, säger han.

- Nadal var nog inte allas favorit i början. Jag tycker att han uppträder fantastiskt på banan, men det kunde ta lite lång tid och han höll på med sina smågrejer. I början, när spelarna inte kände honom utanför banan, var det nog många som kunde irritera sig på det. De såg en kille som hade en djävulsk inställning och som dessutom vann allt. Många har försökt att hålla på mot Nadal, men det var ingen av storspelarna som så öppet visade att det irriterar mig när du håller på sådär, och sen slår du mig också!

Den 31 maj 2009 var en kallare och råare dag än normalt för årstiden i Paris. Maria Strandlund Tomsvik, Thomas Enqvist och Mats Wilander tog plats på Philippe Chatrier-stadions läktare och kände snabbt att något mer än bara kyla låg i luften.

Robin Söderling var extremt fokuserad och spelade närmast felfri tennis.

- Förhållandena tror jag definitivt var till Robins fördel, säger Thomas Enqvist.

- Det var bra förhållanden för honom. Jag säger inte att det hade varit omöjligt annars, men om det varit torrare och varmare sprätter Nadals bollar lite mer och då hade Robin tvingats slå lite högre upp. Nu fick han fler bollar i höfthöjd.

Maria Strandlund Tomsvik:

- Han gick verkligen ut och trodde på det. Det är väldigt få som går ut på gruset i Franska Öppna och tror att de ska slå Rafael Nadal, men det gjorde Robin den här dagen. Det var hans attityd. Och det var exakt det som gjorde honom så farlig.

Mats Wilander:

- När du är inne i din egen bubbla existerar inte omvärlden. Det är bara du, ensam på den här planeten. Tyvärr blir det så själviskt och egoistiskt, men så funkar det bara. Det är ganska enkelt att kliva in i den där bubblan, och när du väl är inne i den tar den inte särskilt mycket energi, men det som är svårt är att kliva ur den och hitta tillbaka in. När den spricker inser du hur mycket fysisk och mental kraft den faktiskt tar.

Robin Söderling:

- Det var lite fake it till you make it. Jag visste ju att Nadal inte skulle göra 35 misstag och ge mig matchen, jag visste att jag var tvungen att vinna den själv. Det hjälpte mig att tänka så. Jag hade spelat bra veckorna före Roland Garros och klev in på banan med rätt bra självförtroende. Jag kände att jag hade spelet för att slå honom och jag trodde på att jag kunde göra det.

Mats Wilander drog sig till minnes att Andy Murray hade gjort något liknande på centercourten i Australien några år tidigare, men han var osäker på om han faktiskt skulle få se taktiken igen. Om någon faktiskt skulle orka och våga slå hårda backhandcross ner till Nadals forehandhörn.

Från sin kommentatorsposition konstaterade han att det var precis vad Robin Söderling gjorde. På grus, i Rafael Nadals eget vardagsrum.

Och det fungerade.

- Jag såg det tidigt i Nadals ansikte, på hans grimaser, minns Wilander.

" Så negativ som Nadal var i den matchen hade jag aldrig sett honom tidigare, och så negativ har jag aldrig sett honom igen. "

- Det var som att han kände att det inte skulle gå att vinna mot den kille och spelstil som han mötte där och då. Han kände att han mötte en kille som hade samma inställning som honom själv. En kille som dessutom var mycket bättre på tennis den dagen. Han hade inte en suck vad gäller kraften eller längden i slagen, han hade inte en suck med varken forehand eller serve. När det gällde det mentala hade Nadal alltid varit bäst, men nu var det ingen skillnad mellan spelarna. Robin Söderling såg till och med lite starkare ut.

Några meter därifrån kämpade Thomas Enqvist med känslorna. Å ena sidan hade han ett jobb att sköta, å andra sidan var hans kompis väg att göra något riktigt stort. Hans expertöga noterade något som han inte hade sett på gruset förut.

Var det möjligen så att självaste Rafael Nadal såg hjälplös ut?

Robin Söderlings aggressiva spel skar igenom världens bästa grusdefensiv, och spanjoren tycktes inte ha några svar. Den 23-seedade svensken slog helt enkelt för hårt. Och vägrade vika en tum.

- Spelare försöker, spelare tar risker, men de har helt enkelt inte spelet för att komma igenom Rafael Nadals mur, säger Thomas Enqvist.

- Men det hade Robin den här dagen, och jag såg på Nadals kroppsspråk att han kände det. Efter tredje set visste han inte riktigt vad han skulle göra. Då kände jag att det faktiskt kunde gå, om Robin bara fortsatte att spela aggressivt. Det räcker oftast att du slappnar av minsta lilla mot Nadal, men det gjorde aldrig Robin. Han spelade jävligt tufft, tog en del risker och vågade hela vägen in i kaklet.

På ett sätt var Enqvist inte förvånad. Visst, att det skulle ske mot Rafael Nadal i grusdominantens eget vardagsrum var oväntat. Men under sommaren hade han burit på en känsla att det absoluta genombrottet var nära.

- Jag kände att var lite läge just 2009. Förr eller senare skulle han slå igenom, och det ordentligt, för han var så jävla bra.

" Jag tror att Robin hade vunnit en Grand Slam om han bara hade kunnat fortsätta spela, så bra var han. "

Maria Strandlund Tomsvik kände glädje. För Robin Söderling, för hans team, för svensk tennis. Men också ett visst mått av chock.

- För att han verkligen gjorde det. Grejade det. Att han höll hela vägen, säger hon.

- Att besegra Rafael Nadal på grus…det är en sådan enorm fysisk batalj du ska vinna. Varenda boll du ska slå på är jobbig. Många orkar ett tag, många hänger med i ett och ett halvt set, sen orkar de inte mer.

Mats Wilander:

- Den här matchen är den klart viktigaste i Rafael Nadals karriär. Den fick honom att bli ännu bättre, att inte fastna i samma fälla igen. Men den fick mig samtidigt att inse att även Nadal har sina begränsningar, både mentalt, taktiskt och kanske till och med fysiskt. Det är den här matchen som får mig att tro att någon mer än Söderling och Djokovic kan slå honom i Franska Öppna en gång till.

Maria Strandlund Tomsvik:

- Matchen sticker ut på så många sätt. Det är mot Nadal i Paris, det är en svensk som får bort honom, och den bara stiger i värde eftersom Nadal har blivit ännu bättre sedan dess. Det är så många faktorer som gör att den är Robins främsta i karriären, även om jag tror att han själv önskar att man snarare kommer ihåg honom för någon titel han vunnit.

Robin Söderling:

- Det är ju Nadal-matchen alla kommer ihåg och pratar om. Och jag förstår det, det var en jävla skräll, men när jag tänker tillbaka på Roland Garros 2009 är det inte bara den som kommer upp. Det är hela resan. Helheten. Att jag tog mig till final, semifinalen som jag vände när jag låg under med 4-1 i femte set mot Fernando Gonzalez, att jag inte fick någon reaktion efter Nadal-matchen som tog väldigt mycket energi. Jag försvarade finalplatsen 2010 också när jag slog Federer i semifinalen. Då kanske jag spelade ännu bättre än mot Nadal. Federer för mig var alltid en svårare motståndare, hans spel passade mig sämre än Nadals.

När under matchen förstod du att det kunde gå vägen?

- Det var jäklig skönt att vinna första set, men jag försökte aldrig tänka att jag kunde vinna, det var verkligen en boll i taget. Andra set var jäkligt tungt att förlora. Jag tyckte att jag var spelmässigt bättre än honom då också, men jag gjorde ett så jäkla dåligt tie-break. Då var det plötsligt 1-1 och min tyngsta period i matchen.

Du fick publiken med dig.

- Då tänkte jag faktiskt inte så mycket på det. Som spelare har jag aldrig känt att det hjälpt mig speciellt mycket att ha publiken med mig, på samma sätt som det aldrig varit jobbigt att ha den emot mig. Däremot tänkte jag på det efteråt. Alla bara skrek och hejade på mig. Om jag inte minns fel var till och med att Nadals farbror (Toni Nadal) irriterad på det efteråt. Men jag kan förstå det där. Antingen vill man se Nadal eller Federer vinna i tre set och bara imponeras av hur jäkla bra de är, eller så vill man se något som inte händer så ofta. De ville nog vara på plats och se den där skrällen.

Förstod du hur många svenskar som engagerade sig?

- Jag har förstått det i efterhand, jag såg bilder på folk som satt på O’Learys och kollade och så, men nej. Inte då. Jag hade ju slagit bra spelare i mindre turneringar förut, men detta blev så jäkla stort. Och det har nästan blivit ännu större i och med att Nadal vunnit typ tusen gånger till. På ett sätt tyckte jag att det var lite skönt när Djokovic slog honom (2015). Jag fick ofta frågan om jag ville att Nadal inte skulle förlora en enda match till så att jag skulle förbli den ende som besegrat honom, men så har jag aldrig tänkt. Ändå pratar folk fortfarande om min match. Det är lite konstigt. Jag menar, det Nadal har gjort kommer aldrig någonsin att hända i tennisen igen. Inte under min livstid i alla fall. Alltså det är helt sjukt. Man pratar om min match, men det han har gjort är ju omänskligt. Och han bara fortsätter dominera nu. Hur fan gör man ens det?

Thomas Enqvist:

- Robin Söderling gjorde ju det omöjliga, ingen hade gjort det förut och nästan ingen har gjort det efteråt heller. Men jag visste samtidigt hur fruktansvärt bra han var. Jag hade rätt höga förväntningar på honom vid den här tidpunkten. Det var nog en större skräll för tennisvärlden än vad det var för mig. Däremot måste man ju relatera till vad det faktiskt var; en sanslös skräll. Kanske en av de största någonsin.

Dagarna efter segern blev svåra, men samtidigt hjälpte all uppståndelse. Allt gick i ett: intervjuer, meddelanden, gratulationer. Söderling bestämde sig för att stanna i sin bubbla. En krävande process mentalt, men också nödvändig.

För det räckte inte med att besegra Rafael Nadal. Trots att han aldrig tidigare varit förbi fjärde rundan i någon Grand Slam-turnering ville han ha mer.

- Jag minns att alla i min box ställde sig upp och firade som att jag vunnit hela tävlingen, men jag tänkte direkt att nej, det här SKA bara inte få hända nu. Alltså jag bara VÄGRAR vara nöjd. Jag tror till och med att jag gjorde en gest åt dem att sätta sig ner igen. Det var skitsvårt. Det tar mycket energi. Men jag tror att det var ett måste, säger Söderling.

- Efter matchen försökte jag bara säga till mig själv att skita i allt det där; lite som att jag stod framför en skärm av glas och tittade på allt utifrån. Jag ville inte gå in. På något sätt tror jag att det var bra för mig där och då att jag aldrig fick gå ner i varv och börja tänka och bli nöjd.

Ryssen Nikolaj Davydenko hade spelat drömtennis i åttondelsfinalen mot Fernando Verdasco. Söderling slog honom i raka set. Och i semifinalen reste han sig från underläge 1-4 i avgörande set mot Fernando Gonzalez, innan Roger Federer blev för svår i finalen.

Han försvarade finalplatsen året därpå, men det blev det aldrig någon Grand Slam-triumf innan karriären fick ett abrupt slut.

Han drabbades av körtelfebern 2011. I Båstad var han redan sjuk men kände sig bättre och spelade kanske sitt livs tennis på väg till titeln.

Sedan kom reaktionen.

" Det var så jävla synd, för jag spelade så bra och allt kom så plötsligt. Det blev ungefär som när du blir sjuk på semestern. Du jobbar som fan, kroppen håller emot, men sen kommer sjukdomen när du slappnar av. "

- Efter Båstad skulle jag inte spela förrän typ tre veckor senare. Det blev en lucka i kalendern, och då blev det som att kroppen bara släppte fram hur sjuk den var. Jag var så jäkla uppe i varv, och kroppen höll emot, men det var kanske samtidigt därför som jag spelade så bra också.

Sjukdomen gjorde det omöjligt att leva ett normalt liv, än mindre att träna regelbunden tennis. Trots det försökte Söderling kämpa sig tillbaka till tennisbanan, innan han i december 2015 kom med det definitiva beskedet: comebackförsöket lades ner.

Hälsan tillät inte.

"Givetvis är detta ett mycket tråkigt beslut. Nu i efterhand kan jag känna att jag borde ha lyssnat bättre på min kropp och då kunnat undvika sjukdomen men å andra sidan är det alltid lätt att vara efterklok och tennis är sport som kräver att man maximerar sin träning för att behålla en position i världstoppen", skrev han i ett pressmeddelande.

Robin Söderling är inte en sentimental person, men när han pratar om de båda grustitlarna i Båstad blir det mer känslosamt.

- De svenska tävlingarna var jävligt stora för mig. Det var i Båstad som jag spelade Kalle Anka Cup, det var Båstadtennisen där, jag åkte dit med mina föräldrar och tittade på tennis när jag var ung. När jag satt där på läktaren tänkte jag på hur häftigt det hade varit att själv få spela där någon gång. Att jag skulle få vinna tävlingen fanns inte ens i mina drömmar, jag ville bara få chansen att spela.

Det blev lite Robin-effekt i Sverige efter matchen mot Nadal.

- Vilket var jävligt kul. Det var många som berättade att tennis blev populärt igen, klubbar sa att de hade fullbokat hela tiden. Sen vet man ju inte på direkten hur mycket det betydde för svensk tennis. Man ser ju inte ett sådant resultatet direkt, det kommer i så fall senare. Så kommer det säkert att bli i Schweiz nu till exempel där många börjar spela tack vare Federer.

Thomas Enqvist:

- Jag såg vilket genomslag den matchen fick och vilken tennisfeber den gav. Det blev ett otroligt uppsving för svensk tennis, vi hade väntat väldigt länge på en spelare som gick långt i Grand Slam-sammanhang. Tyvärr fick ju Robins karriär ett sånt abrupt slut, vilket var fruktansvärt tråkigt, men under den perioden kändes det som att tennis-Sverige var väldigt mottagligt. Jag kände det på snacket i klubbarna och bland ungdomarna.

Maria Strandlund Tomsvik:

- Det pratas om svensk tennis varje år i Franska Öppna tack vare Robin Söderling. Där och då var det gigantiskt det han gjorde, och jag tycker att den matchen fick den uppmärksamhet den förtjänade här hemma. Men jag tycker faktiskt inte att Robin fick tillräckligt med cred under sin karriär. Verkligen inte. Det beror antagligen på att vi har varit så otroligt bortskämda med svenska framgångar. Nu i efterhand tror jag att många förstår hur otroligt bra han var, och hur otroligt synd det är att han behövde sluta för tidigt.

Robin, kände du att du fick för lite cred för din karriär?

- Nej. Jag har liksom ingen referens. Hur mycket cred ska man ha? Jag är jävligt dålig på det där. Det här kommer att låta konstigt men… jag vill inte ha cred. Alltså jag tycker det är skitkul när folk kommer fram och berättar var de befann sig och hur de följde vissa matcher jag spelat, sådant är verkligen skitkul. Men då blir jag samtidigt lite blyg, lite svensk, och svarar kort.

Du är inte en person som blir arg om du inte nomineras till Idrottsgalan?

- Nej. Men om jag hade fått ett bragdguld hade jag ju självklart blivit skitglad. Efter Nadal-matchen var det många som sa att ”bragdguldet är klart”, men jag kände bara att okej, prestationen som vann (Helena Jonsson, skidskytte: ett guld, ett silver och ett brons i VM i Pyeongchang, reds anm.) var större. Jag har aldrig tänkt i de banorna. Men på ett sätt… inte för min egen skull, men tennis är en jäkligt tuff sport. Många förstår nog inte hur tufft det är. Man kollar på hur mycket de tio, tjugo bästa i världen tjänar och ja, de tjänar sjukt mycket pengar, men det gör inte de som ligger runt hundrastrecket. Och då är du ändå bland de hundra bästa i en av världens största sporter.

- Är du en av de hundrafemtio bästa hockeyspelarna i världen och spelar i NHL har du garanterat bättre betalt, men i tennisen vrider du och vänder på varenda krona. Jag skulle inte säga att fördelningen är sned, för de bästa förtjänar de pengarna, men de sämre är samtidigt värda mer än vad de får. De lever fasen inget lyxliv alltså.

Kan du leta upp klipp från matchen mot Nadal och njuta i dag?

- Nä. Jag är så jäkla osentimental. Det är tråkigt på ett sätt, men skönt på ett annat. Jag har egentligen samma förhållningssätt till mina priser. Jag minns för något år sedan när jag åkte hem till mina föräldrar med min dotter Olivia och mamma skulle bjuda henne på saft och bullar. Då kom hon ut med det på en silverbricka från köket, en bricka som jag kände igen, säger Robin Söderling och skrattar.

- Det visade sig vara Roland Garros-brickan. Jag hade undrat var den var.