O’Sullivan historisk i York

Ronnie O’Sullivan stötte egentligen bara på problem i en match under sin väg till sin sjunde historiska seger i UK Championship. 25 år efter sin första titel i turneringen kunde den nyblivne 43-åringen lyfta bucklan efter att relativt komfortabelt ha besegrat Mark Allen med 10-6 i en final som periodvis bjöd på rena uppvisningssnookern.



O’Sullivans väg till finalen bestod, bortsett från andra omgångens 6-5 (O’Sullivan låg under med 1-4) seger mot 1997 års världsmästare Ken Doherty av idel storsegrar. 6-1 i första omgången mot Luke Simmonds, 6-0 i tredje mot Zhou Yuelong, 6-1 i åttondelen mot Jack Lisowski, 6-1 i kvartsfinal mot Martin O’Donnel och 6-1 i semin mot Tom Ford.



I och med segern blev The Rocket den förste spelaren någonsin att vinna 19 Triple Crown-turneringar (snookerns motsvarighet till golfens Majors och tennisens Grand Slams) och i segerintervjun jämfördes han med spelare som Roger Federer (20 Grand Slams) och Jack Nicklaus (18 Majors) och skojade om att de har fyra tunga turneringar per år men han själv bara tre. O’Sullivan blev dessutom den förste spelaren att vinna UK Championship sju gånger. Han har därmed dels passerat Stephen Hendry som står på 18 vunna Triple Crown-turneringar och dels Steve Davis som vunnit UK Championship sex gånger.



En påtagligt tagen O’Sullivan skojade om att han nu siktar på åtta VM-titlar för att passera Hendrys sju triumfer där (O’Sullivan är femfaldig världsmästare). Ett rimligare rekord att ta från Hendry är det över flest vunna rankingturneringar. Hendry har vunnit 36 och O’Sullivan nu 34. Redan i veckan finns chansen på en 35:e när Scottish Open avgörs i Glasgow 10-16 december.



Scottish Open, som ingår i Home Nations Series och avgörs på Emirates Arena i Glasgow, direktsänds på Eurosport Player med start klockan 11.00 i dag, första TV-sändningen är på Eurosport 1 klockan 13.45 i dag.