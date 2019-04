O'Sullivan jagar sjätte VM-titeln

Ronnie O’Sullivan får än en gång finna sig i att vara de flestas förhandsfavorit i snooker-VM. Han har haft ett väldigt bra år där han trots sparsamt tävlande vunnit tre rankingtitlar och därtill Shanghai Masters och Champion of Champions. Viktigast var kanske titeln i nya turneringen The Tour Championship där bara världens åtta bästa spelare på ettårsrankingen var kvalificerade. Finalsegern med 13-11 där mot Neil Robertson tog O’Sullivan tillbaka till förstaplatsen på världsrankingen för första gången sedan 2010 och på väg mot finalen slog han även Judd Trump med 10-9. Segern innebar också att Ronnie tangerade Stephen Hendrys rekord på 36 vunna rankingturneringar. Den här säsongen passerade han dessutom drömgränsen 1 000 centuries (hundraserier) under karriären och satte ytterligare rekord när han vann UK Championship för sjunde gången och på samma besvär tog hem sin nittonde Triple Crown-titel (dit räknas även VM och Masters). Jo även om han är en humörspelare får Ronnie gälla som favorit i VM, humöret har dessutom känts osedvanligt bra under det här snookeråret.



Trump är en annan av favoriterna här, och det spekuleras redan kring det eventuella kvartsfinalmötet med O’Sullivan. I finalen av Masters i januari besegrade Trump, turneringens sjufaldige mästare, O'Sullivan med hela 10-4. En ytterligare favorit i VM är den pånyttfödde Neil Robertson (världsmästare 2010) som vann den sista turneringen inför VM när han för två veckor sedan spelade hem China Open genom att finalbesegra Jack Lisowski med 10-4. Robertson har klättrat till fjärde plats på världsrankingen och överst på ettårsrankingen. Australiern har dock utöver finalen i The Championship även förlorat finalen i The Players Champions mot Ronnie den här säsongen och då med hela 10-4 och till skillnad mot Trump har Robertson klar minusstatistik mot O’Sullivan.



Många verkar redan ha räknat bort förra årets finalister från slutstriden i år men det hade de flesta gjort då också. Mark Williams och John Higgins bjöd på en synnerligen bra final här 2018 innan walesaren Williams till slut slog skotten Higgins med 18-16 i den första VM-finalen sedan 2010 som inte innehöll en engelsman. Mark Williams vann även VM 2000 och 2003 och Higgins har lyft bucklan här 1998, 2007, 2009 och 2011 så erfarenhet och kunnande finns det massor av även om Williams bara vunnit World Open i år och Higgins som bäst har en final i China Championship.



Ytterligare utmanare saknas verkligen inte och att vem som helst som nått hit kan vinna visade Shaun Murphy 2005 när han som kvalspelare vann hela VM. Ytterligare före detta världsmästare i startfältet är Mark Selby ((2014, 2016, 2017) som trots en svag säsong förstås inte kan räknas bort samt Stuart Bingham (2015) och Graeme Dott (2006) som möts i första omgången. Judd Trump och Ding Junhui är garanterat sugna på att lyfta VM-bucklan för första gången, bägge vet hur det känns att förlora en VM-final. Ett problem för någon av dem är att de möts redan i andra omgången om de går vidare från sina öppninngsmatcher. Även Barry Hawkins och Allister Carter har varit i VM-final tidigare.



VM har avgjorts sedan 1927 och sedan 1977 är spelplatsen traditionsenligt The Crucible Theatre i Sheffield. De 16 högst rankade spelarna är garanterade en plats i 16-delsfinal medan 128 spelare gjort upp om de återstående 16 platserna via ett kvalspel där det krävdes tre vunna matcher för att få möta en av de seedade spelarna. Kvalmatcherna liksom de i första omgången (16-delfinalerna) spelas i bäst av 19 frames, åttondelarna och kvartsfinalerna i bäst av 25, semifinalerna i bäst av 33 och finalen, över två dagar, i bäst av 35 frames. Den totala prissumman har i år höjts till £2 231 000 varav segraren får 500 000 (en summa som kan kasta om världsrankingen rejält efter VM eftersom snookerns rankingsystem baseras på inspelade prispengar).

De mest framgångsrika spelarna i modern tid (räknas från 1969) är Stephen Hendry (7 VM-titlar), Steve Davies och Ray Reardon (6 VM-titlar) och Ronnie O’Sullivan (5 VM-titlar). Flest titlar i hela VM-historien har Joe Davis med 15 stycken mellan 1927 och 1946 (då var kampen om VM-titeln en betydligt mindre affär och bestod vissa år endast av en utmanarmatch).



VM sprängs igång på Eurosport 1 och Eurosport Player klockan 11.00 på påskafton, lördag 20 april. Första matcherna är Mark Williams mot Martin Gould och Luca Brecel mot Gary Wilson. För den som själv vill kunna välja bord från VM och vara säker på att kunna följa allt från snooker-VM, även om annat visas på TV-kanalerna, gäller Eurosport Player och bonuskanalerna där.



Nytillkomna snookerfans och glömska vanetittare varnas för att första torsdagsfrmiddagen i VM är spelledig. Boka redan nu in något annat då så att inte suget blir för svårt när klockan slår 11.00 den 25 april. God tittning!



Snabbguide: Så fungerar snooker.



VM-lottningen

Mark Williams – Martin Gould

David Gilbert – Joe Perry

Barry Hawkins – Li Hang

Kyren Wilson – Scott Donaldson



John Higgins – Mark David

Stuart Bingham – Graeme Dott

Shaun Murphy – Luo Honghao

Neil Robertson – Michael Georgiou



Mark Selby – Zhao Xintong

Luca Brecel – Gary Wilson

Jack Lisowski – Ali Carter

Mark Allen – Zhou Yuelong



Judd Trump – Thepchaiya Un-Nooh

Ding Junhui – Anthony McGill

Stephen Maguire – Tian Pengfei

Ronnie O’Sullivan – James Cahill



Topp 16 världsrankingen

Ronnie O’Sullivan

Mark Selby

Mark Williams

Neil Robertson

John Higgins

Mark Allen

Judd Trump

Kyren Wilson

Barry Hawkins

Ding Junhui

Jack Lisowski

Stuart Bingham

Shaun Murphy

Luca Brecel

Stephen Maguire

David Gilbert



Topp 16 ettårsrankingen

Neil Robertson

Ronnie O’Sullivan

Mark Allen

Judd Trumo

Mark Selby

Stuart Bingham

Mark Williams

Jack Lisowski

Kyren Wilson

David Gilbert

John Higgins

Ali Carter

Barry Hawkins

Joe Perry

Stephen Maguire

Jimmy Robertson