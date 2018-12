Eleanor Holm - den första kvinnliga rebellen

Med sju världsrekord och ett OS-guld i Los Angeles 1932 hade simmerskan Eleanor Holm siktet inställt på storslam i OS i Berlin 1936. Men en kvinna med lite för mycket aptit på livet tedde sig tillvaron än mer svårnavigerad på 1930-talet än vad den gör idag.

Ett fartyg med inte mindre än 350 amerikanska olympier lämnade New York 15:e juli 1936 med destination Berlin, och Holm var självklart med på båten. Redan samma kväll hölls ett stort cocktailparty i första klass, och där hade Eleanor Holm i de konservativas ögon lite för roligt. Framförallt blev simförbundets omvittnade surkart till ordförande Avery Brundage uppretad av Holms beteende. I höjd med Frankrike var det åter fest och åter utmärkte Holm sig, denna gång även genom att vinna pengar på tärningsspel. Holms utsedda förkläde informerade henne att det var dags att dra sig tillbaka till hytten. I boken All That Glitters Is Not Gold berättar Holm om hur hon tittade på klockan som bara var nio på kvällen, och sa:

-Åh är det läggdags redan säger du? Berätta för mig, är det du eller jag som är uttagen till OS-laget?

Dagen efter blev Eleanor Holm struken ur OS-truppen med överdrivet drickande och upprepade brott mot förhållningsreglerna som skäl.

-Jag var allt som Avery Brundage hatade. Jag hade pengar, idrottare skulle vara panka. Jag jobbade på nattklubbar, vilket idrottare inte skulle göra, och jag var dessutom gift.

Men Holm, som var en stjärna att jämföra med Serena Williams i status, hade inga problem att hålla karriären igång på andra sätt. Redan i Berlin plockades hon upp av nyhetsbolagen som expert och väl hemma i USA igen la Holm simkarriären bakom sig och satsade på show business, med framgång som följd. Hon har ironiskt nog tackat Avery Brundage för karriären som blev.

-Han satte mig på kartan. Hade det aldrig hänt hade jag sannolikt försvunnit ur rampljuset mycket tidigare som "bara" en simmerska.

Eleanor Holm dog 2014, 91 år gammal efter att ha levt ett fullt liv och mer därtill. Idag 6:e december skulle hon ha fyllt 95 och med all sannolikhet firat med sin favoritdryck champagne.