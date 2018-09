"Jag antar att jag precis slog mitt livs slag"

Resan dit hade gått fort för 38-åringen.

Bara tio år tidigare befann sig walesaren i en synnerligen oglamorös miljö. I jakten på spelrättigheter på Europatouren for han runt till världens alla hörn och bokade in sig på det ena skitiga hotellet efter det andra. Motivationen tröt emellanåt, men sent i karriären skulle genombrottet slutligen komma. Och att få uppleva det han gjorde den 28 september 2014 på i Skottland var kronan på verket.

Minnesmärket på Gleneagles.Getty Images



Han kom till skotska Gleneagles som rookie, ett av Team Europes mest osäkra kort, och han hade ordnat en direktplats tack vare seger i Czech Open bara veckorna före. Under singelspelet på söndagen kom Europas tredje raka seger i golfens mest prestigefulla matchspelstävling att hänga på just honom. Han behövde vinna mot Keegan Bradley, och på den 15:e greenen var saken klar.

- Jag antar att jag precis har slagit mitt livs slag, sa Jamie Donaldson efteråt.

- Allt jag visste på 15:e var att jag var fyra upp med fyra hål kvar att spela, och jag hade det perfekta avståndet för att slå mitt livs slag. Alla samlades runt min grupp, men jag försökte undvika att titta på leaderboarden och bara fokusera på mitt spel.

Jamie Donaldson slår inspelet mot den 15:e greenen.Getty Images

Jamie Donaldson är i dag inte bättre än 172:a på Europatourens rankinglista, långt ifrån det europeiska lag som på franska Le Golf National ska försöka ta tillbaka bucklan som USA vann i Minnesota för två år sedan.

Det går, som bekant, fort i golf.

Med Tiger Woods tillbaka i världstoppen råder inga tvivel om var fokus kommer att ligga i helgen, men Ryder Cup har alltid varit skrällarnas och vändningarnas turnering. Kanske är det dags för en ny rookie att kliva fram? Det är hela fem av dem i det europeiska laget, och en av dem är svensk.

Blir 2018 Alex Noréns Ryder Cup-år?