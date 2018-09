Discovery sänder Svenska Futsalligan

FOTO: Tobias Granberg

Med bara några veckor kvar till säsongsstarten av SFL är det nu klart att Discovery Networks Sweden kommer att tv-sända tio ligamatcher i sin helhet under säsongen. Exakt vilka matcher presenteras senare under hösten. Lasse Ternström, Ligaansvarig Futsal på Svensk Elitfotboll välkomnar beslutet.

– Det här är precis vad svensk futsal behöver och vi ser fram emot det här samarbetet. Med Eurosports enorma spridning så får fler människor chansen att upptäcka svensk futsal, säger Lasse Ternström.

Under hösten 2017 beslutade Svensk Elitfotbolls medlemmar att man ville samarbeta med Svenska Futsalligan (SFL). Futsalklubbarna samlades därefter i Jönköping för ett möte där det ett historiskt beslut i svensk futsal togs, att Svensk Elitfotboll (SEF) och SFL ”aktivt och gemensamt skall samverka för att utveckla Svenska Futsalligan”.

Därefter har SFL förändrats. Ligan kommer i år att för första gången spelas som en enda liga istället för två divisioner. Dessutom slopas slutspelet och vinnaren efter säsongens alla dubbelmöten står som mästare. Tidigare i september presenterades SFL:s egna hemsida, svenskafutsalligan.se, och nu står det alltså klart att tio matcher kommer att tv-sändas under säsongen.

Svenska Futsalligan inleds den 12 oktober med följande matcher:

Torslanda IK – Borås AIK

Nacka Juniors FF – ÖSK Futsal

KFUM Linköping – Hammarby IF FF Futsal

Skoftebyns IF – Halmstads BK

IFK Uddevalla Futsal – IFK Göteborg Futsal

Djurgårdens IF FF – Norrköping FK

Örebro FC – Strängnäs FC