Paul Pogba - The next big thing?

" Till min första drömklubb – Roissy-en-Brie "

I en vit ram ovanför en stökig bänkskiva med en kaffemaskin som ser ut att ha producerat alldeles för många koppar kaffe utan att kalkas av, hänger en Juventus-tröja med nummer sex och ”Pogba” på ryggen. Citatet ovan är det Pogba signerat på tröjan. Röd spritpenna och lodrätt skrivet, lite lagom ogenomtänkt så man måste luta huvudet för att kunna läsa texten. Det var här Paul Pogba tog sina första steg som fotbollsspelare, sex år gammal. Det är oansenligt, liksom det mesta med amatörklubben US Roissy och Paris-förorten Roissy-en-Brie. Det är universum från de europeiska superklubbarnas toppmoderna faciliteter och träningsanläggningar.

Men det finns inget oansenligt med Paul Labile Pogba. Han rör upp känslor och åsikter i alla läger. Oavsett om det är en ny frisyr, upptåg i sociala medier, hans kläder, klubbval eller huruvida han kan lyckas förverkliga sin potential som fotbollsspelare. Används han rätt i klubblag och landslag? Borde han inte koncentrera sig på att bara spela fotboll? När Pogba drabbades av en längre skadefrånvaro på grund av en bristning i låret förra hösten, spekulerades det i att United var oroliga att detta skulle bli ett återkommande problem baserat på Pogbas sätt att springa. Det finns ingen sten som inte vänts på och analyserats grundligt när det kommer till Paul Pogba.

" Han har gett sitt allt för att komma dit han är idag.

- Samour Tati, president US Roissy "

Tillbaka till US Roissy och den där tröjan med den sidställda autografen. Klubbens president Sambou Tati vittnar om en pojke vars liv kretsade kring en sak, och en sak bara. Fotbollen. Tränade Pauls lag klockan 14 var han ändå kvar och såg storebröderna Mathias och Florence träna klockan 19. Däremellan nötte han det som behövdes nötas. Fotboll från tidig morgon till sen kväll. Och bröderna härdade honom, med sparkar och tufft spel. När tårarna trängde fram lyfte de upp honom och sa ”gråt inte, det är såhär det måste vara.” Karaktären byggdes både fysiskt och mentalt .Allt under pappa Fassous lugna men bestämda övervakning.

Brarim Tlili, som tränar Roissys U-19-lag vittnar om att både talangen och uttrycksfullheten syntes tidigt. Slängde man en boll på Pogbas fötter spelade han bättre än någon annan, inklusive barn som var både två och tre år äldre. Satte någon på musik dansade han. Pogba dansade vidare, med bollen vid fötterna. Från US Roissy, snabbt genom US Torcy och in i Le Havres ungdomsakademi, och nu var den offensiva mittfältaren ett namn på många scoutlistor runtom i Europa. Det dröjde heller inte länge innan hans första kontroversiella övergång var ett faktum.

Pogba sades vara under ett bindande avtal att skriva ett proffskontrakt med Le Havre när han blev 18 år gammal, och det finns klara Fifa-regler för hur proffsklubbar får närma sig spelare som inte är myndiga. Ändå hamnade en 16-årig Paul Pogba i jätten Manchester United. Enligt Le Havre ska United ha gett Pogbas föräldrar en miljon kronor var, samt ett nytt hus för att säkra övergången. Ligue 2-klubben anmälde United till Fifa, men ett knappt år efter övergången nådde de båda klubbarna en överenskommelse som stängde fallet för gott. Det rådde ingen brist på glädje i United över att en av Europas mest spännande unga spelare var deras, och Pogba hyllades som ”the next big thing” i jätteklubben. Vill man vara elak kan man säga att det som hände United tre år senare var karma för deras buffliga beteende, när Pogba blev huvudperson i ännu en infekterad övergång. The next big thing? Absolut, men inte i Manchester.

Ber man Manchester United-supportrar som är lagda åt det mer dramatiska hållet berätta om nyårsafton 2011, får man veta att klubben förlorade tre saker den eftermiddagen, matchen mot Blackburn inte inräknad.

Ligatiteln

Paul Pogba

En miljard kronor

Vad det gäller ligatiteln gnisslar skarvningen så högljutt att man nästan är tvungen att sätta på sig att par hörselkåpor, och för den som lever i verkligheten är det självklart att Paul Pogbas beslut att lämna Manchester United innehåller fler dimensioner som spänner över en längre tid än en bänkplats hemma mot Blackburn. Men huvudpersonen själv har ändå aldrig hymlat med att det som hände den dagen var den drivande faktorn i hans beslut att gå vidare.

United var som vanligt parkerade i toppen av den engelska ligatabellen, två poäng efter stadsrivalen Manchester City, medan Blackburn var tabelljumbo med endast två segrar på de inledande 17 matcherna. United, som kom från två raka 5-0-segrar var i alla avseenden jättefavoriter, precis som vanligt under Ferguson-eran. Men det var inte bara blå himmel för United, som befann sig i en skoningslös skadeperiod med mittbackarna Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Chris Smalling och Jonny Evans, samt mittfältaren Darren Fletcher på skadelistan. Ferguson hade slut på spelare, och valde att flytta ner mittfältaren Michael Carrick att spela mittback bredvid den 19-årige Phil Jones.

Jättetalangen i ungdomsakademien som alla pratade om, Paul Pogba, såg sin chans att äntligen få visa sina färdigheter på den stora scenen. Men Ferguson valde att spela med högerbacken Rafael och yttern Ji-Sung Park centralt. Pogba blev visserligen uttagen i truppen, men blev kvar på bänken matchen igenom, och fick se Uniteds mittfält fallera totalt i den smått chockartade 2-3-förlusten.

" Det fanns inga mittfältare kvar. Paul Scholes hade slutat och Darren Fletcher var skadad. Jag hade tränat så hårt och var redo. Och där var Rafael på det centrala mittfältet. Jag var äcklad.

- Paul Pogba "

Svenska fotbollssupportrar är väl bekanta med Mino Raiola, mannen som regisserat Zlatan Ibrahimovics alla klubbyten och blivit rik som ett troll på kuppen. En kontroversiell figur som dock onekligen gör stor nytta för sina klienter. Raiola såg givetvis möjligheten att göra något lönsamt av Pogbas situation och sargade självkänsla, och såg till att en av fotbollseuropas största talanger flyttade på sig. Pogba skrev aldrig under något nytt kontrakt med Manchester United, utan hamnade istället hos italienska Juventus. Free of charge.

Och där visade Pogba ganska omgående att United gjort bort sig, både genom att inte ge honom speltid samt att inte möta hans lönekrav. Fransmannen slog sig in på ett mittfält långt mer stjärnspäckat än Uniteds och var en bärande del i de titlar Juventus bärgade under hans tid i klubben. Kanske får man vara beredd med hörselkåporna igen här, men det finns en tid under Uniteds tunga post Ferguson-era då många Unitedsupportrar upplevde att varje neslig förlust mot Sunderland eller Stoke följdes av ett drömmål av Pogba i Juventuströjan redan samma kväll. Som på beställning, prime time i diverse sociala medier. Som ett hån. Pogba växte månad för månad fram som spelaren redo att ta över som sportens nästa globala superstjärna efter Ronaldo och Messi. Inte bara en otroligt duktig och teknisk fotbollsspelare, utan även uttrycksfull och färgstark i flera andra aspekter. Flamboyanta frisyrer och målgester, stark närvaro i sociala medier och varumärkessamarbeten som snarare för tankarna till MTV än valfri sportkanal. Som klippt och skuren för en Ultimate Team-marinerad Fifa-generation som hittat sina hjältar i glassiga Champions League-sändningar och på Playstation, snarare än nere på den lokala vallen där ortens lokala lag gnetar på i division 1. En våt dröm för samtliga av Europas superklubbar. En spelare som vinner titlar på plan och adderar x antal procent i kommersiellt värde på varenda sponsoravtal som ingås.

Det går för all del inte att påstå att Juventus inte är en av Europas storklubbar och behålla sin heder. Med 34 ligatitlar, åtta raka för närvarande, och två Champions League-finaler de senaste fyra åren är Juventus de facto ett av världens mest framgångsrika klubblag. Men det finns en kommersiell nivå i kombiantion med den sportsliga verkshöjden där de italienska klubbarna inte längre riktigt är med, en nivå där Bayern München, Real Madrid och Barcelona brottas med Premier League-giganterna. Det är dit spelare som Paul Pogba är förutbestämda att vandra till slut. Att Manchester United skulle betala världens dittills största transfersumma för att få Paul Pogba att vandra ”hem” igen, var dock inte helt väntat.

" Det var väldigt tufft för mig. Jag var kär i Manchester och kände mig som en Mancunian.

- Paul Pogba "

I världsfotbollen är lojalitet och klubbkänsla en allt mer sällsynt vara. Spelare kysser klubbmärken, hyllar sin klubb som den största, fansen som de bästa och när nya kontrakt skrivs på är uttalanden i stil med ”det är bara här jag vill vara, jag vill stanna många år och vinna titlar här” vardagsmat. Samma spelare kan ett år senare stå någon helt annanstans i världen och upprepa hela föreställningen i andra klubbfärger. Har man varit med ett tag är man kanske luttrad, men bristen på lojalitet och ärlighet är något som får många att rynka på näsan och se ner på den internationella fotbollscirkusen. Men Paul Pogba var ledsen över att ha behövt lämna Manchester United. Han sa sig trivas oerhört i Manchester samt i klubben, och drevs av en vilja att få komma tillbaka till United för att avsluta det han aldrig fick chansen till. Att bli en stjärna på Old Trafford, att vinna de största titlarna med klubben och vinna publikens hjärtan.

Så när Manchester United gjorde en ordentlig kraftansträngning i ett försök att ta sig tillbaka till gammalt gott slag genom att anställa José Mourinho som ny tränare var strategin tydlig. En galactico skulle hämtas hem. Klubben skulle slå två flugor i en smäll och dels fylla behovet av en komplett världsmittfältare och dels höja hela klubbens kommersiella värde. The next big thing.

#POGBACK

Det spelar ingen roll hur mycket pengar som ryms i kassakistorna, tappar du en spelare utan ersättning och betalar en miljard kronor för att få tillbaka samma spelare fyra år senare, då kommer du att få höra det. Pogbas övergång tillbaka till Manchester United var en utdragen historia med en spektakulär upplösning, där spelarens varenda steg i sociala medier analyserades. Hade han röda skor på sig när han spelade basket med Romelu Lukaku i Los Angeles tog en ohälsosamt stor skara människor på twitter detta som ett bevis för att övergången var ett faktum. Arsenalsupportrarna menade att Granit Xhaka var bättre, Chelseasupportrarna menade att N’golo Kanté var bättre, Citysupportrarna menade att han inte ens platsade i Citys startelva, Liverpoolsupportrarna menade att Jordan Henderson... Ni fattar. Uniteds supportrar jublade, och viftade snabbt bort det fullständigt absurda i ett betala så mycket pengar för en spelare man släppt gratis med resonemang om att pengarna ändå finns i den snorrika klubben, eller att den där miljarden var välinvesterade terminsavgifter för att låta Pogba utbildas till den kompletta mittfältaren under Pirlo, Vidal och Marchisio.

I en blixtrande presentationsvideo tog Pogba av sig huvan, med Uniteds klubbemblem infärgat i håret, och tittade in i kameran.

”I’m back.”

Reunited - #POGBACK

Perfekt yta. Men substansen?

" Han har svårt att hitta tillbaka till grunderna när saker inte riktigt går med honom. Man skulle kunna prata om ett drag av självglorifierande, något som fortfarande syns i honom ibland. Han kunde också lyckas med 3-4 av sina grejer och sedan slå sig till ro och tro att han gjort sitt för dagen. Det märker man även idag.

- Franck Sale, Le Havre "

Att ha varit världens dyraste spelare som gått till en av världens absolut största klubbar medför uppmärksamhet och press. Paul Pogba bär Manchester Uniteds återfödelse på sina axlar, liksom en väldigt talangfull fransk generations förehavanden i VM i Ryssland. Frankrike skulle vinna EM på hemmaplan 2016, ledda av Pogba. Frankrike avancerade för all del till final, men förlorade där mot Portugal, och Pogba kritiserades tungt genom mästerskapet. Sedan anlände han i Manchester för att leda dem tillbaka till toppen av England och Europa, och även om det blev en Europa League-trofé och finalmål av Pogba till slut, var alla överens om att för en miljard kronor bör man kunna förvänta sig mer än fem mål och fyra målgivande passningar i ligan. Och sjätteplatsen i Premier League ska vi inte ens prata om.

Gångna säsongsinledning visade Pogba tecken på att flyga på riktigt innan skada satte stopp, och siffrorna var bättre liksom Uniteds tabellplacering. Men ifrågasättandet av fransmannen var fortsatt intensivt. Inte tillräckligt många mål, inte tillräckligt många assist, inte tillräckligt av någonting egentligen. Att vara uttrycksfull med frisyrer, kläder och sociala medier är något som dessutom retar många redan som det är, men när du inte backar upp attityden genom att göra skäl för lönen på plan, då växer sig kritiken snabbt till orkanstyrka. Speciellt i England, där man kan komma långt med "a proper tackle" när spelet inte stämmer. Att istället hänga med huvudet och lunka omkring när spelet inte sitter, och sedan ladda upp ett klipp på instagram efter match, det flyger inte. Mot slutet av säsongen 17/18 var inte ens startplatsen självklar, och den spelare som borde vara först i Mourinhos startelva varje match, satt plötsligt på bänken. Den röda tråden i all diskussion kring Pogba handlar om var på mittfältet han egentligen är som bäst. Både i landslag och klubb används han flitigt som en tilbakadragen mittfältare, vilket många tycker neutraliserar hans bästa egenskaper, kreativiteten och den offensiva spetsen. Pogba måste få vara fri! Men även när han fått sin fria roll har insatserna varierat kraftigt. Själv ser han sig gärna som en kombination av Vieira, Zidane och Henry, och det förstår ju vem som helst att det inte kommer att fungera. Fler och fler säger samma sak, Pogba måste hitta sin styrka och spela på den. Frågan om den styrkan är vad José Mourinho och förbundskapten Didier Deschamps vill ha av honom?

Pogba är en otrolig talang, därom är alla överens. Teknik, snabbhet, blick för spelet, tillslag på bollen både vid skott och passning och fysik, hela paketet är där. Men det leder inte till de resultat hans prislapp anbefaller, så vad spelar det då för roll att han kan göra saker som ingen annan central mittfältare i Premier League kan?

Men är kravbilden rättvis?

Att vi fått se spelare som Cristiano Ronaldo och Leo Messi prestera det de har, är helt otroligt. Att de har gjort det i samma era är ofattbart. Men de har också skapat orealistiska förväntningar på vad en spelare anses vara tvungen att kunna göra för att anses vara världsklass.Gamle mittfältsdirigenten Paul Scholes uttryckte att ”för en miljard kronor förväntar man sig en spelare som gör 40-50 mål som Messi och Ronaldo”, utan att ta någon som helst hänsyn till att det aldrig brukade vara ett kriterium för att kallas bäst i världen. Zinedine Zidane gjorde till exempel 133 mål för klubb och landslag genom hela sin karriär. Skys expert Graeme Souness menar på att han skulle älska att spela mot Pogba, då han menar att Pogba inte vet vad han ska göra när han inte längre har bollen. Och det är bara ett litet axplock av all kritik Pogba utstår i diverse engelska TV-studios varje helg.

Men hur man än vänder och vrider på det så börjar tiden rinna ut för Pogba gällande statusen som the next big thing. Han är 25 år gammal, och även om vi konsekvent ska fortsätta hålla jämförelsen med Messi och Ronaldo som orättvis, kan man inte komma ifrån vad de uppnått vid den åldern. Och tålamodet verkar vara på väg att rinna ut. Fler och fler rykten säger att Pogba kan vara på väg att lämna United för andra gången. En undersökning av france Football strax innan VM visade att 73% av Frankrikes supportrar vill att Deschamps ska bänka Pogba i premiärmatchen mot Australien.

VM i Ryssland är Paul Pogbas chans, kanske den sista, att bevisa sig själv som en konsekvent världsspelare som kan dominera de stora matcherna när alla förväntar sig det, inte bara då och då. Kanske sitter det i psyket. Å ena sidan vittnas det om en spelare som varken låter kritiker eller transfersumma bekomma honom, å andra sidan ser man en spelare som ända sedan barnsben och upp genom proffskarriären tappar sugen om han inte lyckas med sina konster. Kanske sitter det i kunnandet. Och då är det frågan är om den Paul Pogba vi ser, är den Paul Pogba vi får. Frankrike vimlar av stjärnor, och Pogba är inte den enda världsstjärnan i laget. Men det är nu det ska ske.

Senast 15:e juli är vi kanske lite klokare.

Källmaterial: BBC, Sky Sports, Goal, Telegraph, Transfermarkt, Joe.