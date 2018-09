Välkommen till Beckhams dröm - nu ska fotbollen äntligen lyckas i Miami

" För fyra år sedan drömde vi om en fotbollsklubb. I dag är vi stolta över att kunna presentera det officiella namnet och loggan för vårt nya lag. Det här är vi, det här är Miami "

" -David Beckham "

På pappret känns ett MLS-lag beläget i Miami som en stor självklarhet inom amerikansk idrott. Klimatet, den kulturella mixen och David Beckhams ledning andas fotbollssuccé rakt igenom. Man ställer sig inte frågan om hur lyckosamt detta projekt kommer bli, utan snarare varför det inte redan finns ett MLS-lag i Miami, det är ju öppet mål. No pun intended. Och det finns kanske egentligen ingenting som talar för att detta inte blir en succé, men historien vittnar om att det inte är så lätt att etablera ett fotbollslag i södra Florida som man kan tro. För Club Internacional de Fútbol Miami är långt ifrån det första fotbollslaget i Miami.

Redan i början av 70-talet såg Miami sitt första proffslag i fotboll, när Washington Darts flyttade till Florida och blev Miami Gatos, sedermera omdöpta till Miami Toros. Miami Toros markerade för övrigt en milstolpe inom amerikansk proffsidrott, då det blev den allra första klubben som ägdes av en kvinna, Elizabeth Robbie. Toros krigade på i några år innan sviktande publiksiffror ledde till att klubben flyttades igen, till närliggande Fort Lauderdale, där de tog namnet Strikers. Och Strikers blev både framgångsrika och populära. En arena med plats för 15000 personer imponerar kanske inte så mycket, men då hade man vid två tillfällen fått bygga ut från ursprungliga 8000 för att möta efterfrågan. Strikers lyckades dessutom locka några spelare som för oss européer har en status som tidernas bästa, som Gerd Müller och självaste George Best. Men inget varar som bekant för evigt, och efter ett antal fina år flyttades laget ännu en gång, nu till Minnesota. Fort Lauderdale fick ett nytt fotbollslag, Sun, som dock lades ner ganska omgående då supportrarna inte stannade med den nya klubben. Även Minnesota Strikers lades ner kort därefter, så där stannade den tidslinjen om än temporärt.

Känns detta rörigt? Det är det, men det är också ett exempel på hur väsenskild den amerikanska lagidrotten är mot vad vi är vana vid hemma i Sverige. I USA är lag egentligen företag med ägare som kan flytta eller helt enkelt lägga ner hela verksamheten om den inte bär sig ekonomiskt som det var tänkt. Och även om detta kanske är ett extremt fall i en tid där fotbollen var svag i USA och restriktionerna och regelverk för hur man flyttar en så kallad franchise inte var vad de är idag, så satte det tonen för hur ödet har sett ut för mängder olika klubbar som slagit upp portarna i Miami med omnejd.

Fort Lauderdale Strikers kom faktiskt tillbaka till sitt "hem" 1988, och många av de gamla spelarna återvände. Den här gången lyfte fotbollen i regionen som en följd, och Miami Freedom, Miami Sharks, Boca Raton FC och Coral Springs Kicks bildades inom olika ligor. Strikers hann med att läggas ner igen, återuppstå och läggas ner en tredje gång, men vi stänger dörren om Fort Lauderdale Strikers nu.

Inget av de lag som hittills har omnämnts, och det fanns fler därtill, spelade i MLS. Det dröjde till 1998 innan Miami såg representation i USA:s främsta fotbollsliga. MLS expanderade ligan med två lag, Chicago Fire och Miami Fusion, det senare ägt och finansierat av Ken Horowitz. Sportsligt gick det trögt för Fusion, men så är fallet som oftast för så kallade expansionslag i amerikanska proffsligor, då de i stora drag intialt byggs med de spelare som de andra lagen inte vill behålla. Men inför den fjärde säsongen rensade klubben rent och anställde bland annat före detta spelaren Ray Hudson som ny coach. Hudson lyckades på kort tid sätta ihop ett av ligans bästa lag, och vann också grundserien. De svårflörtade, och säkerligen ganska luttrade, supportrarna började sakta men säkert hitta tillbaka till arenan. För en annan tydlig markör när det kommer till idrott i USA är att du fyller inte en arena om du inte har ett vinnande lag, en handfull lag undantagna. Men Miami Fusion var "on the up".

Då lades klubben ner.

Att fotboll har haft svårt att få fäste i Nordamerika är en dåligt bevarad hemlighet, och att ha ett bra lag var vid den här tidpunkten absolut ingen garanti för att klubben skulle vara lönsam. Idag kan flera klubbar visa upp fulla arenor och supportergrupperingar som till synes tagit till sig den europeiska läktarkulturen över en natt. Till och med huliganism och avtalade uppgörelser mellan firmor har förekommit i derbysammanhang. Men så gott som alla MLS-klubbar som opererar i en stad som har lag i någon av de andra stora proffsligorna i USA eller Kanada får jobba med smulorna som blir över. Att fotbollslaget Toronto FC vann MLS Cup 2017 medan hockeylaget Toronto Maple Leafs inte vunnit Stanley Cup sedan 1967 spelar liksom ingen roll för maktbalansen. Även om FC har gott om folk på matcherna. Så länge Tom Brady är världens bästa quarterback spelar det ingen roll vad New England Revolution gör, och då har vi inte ens nämnt att de är en bra bit bakom även de övriga Boston-lagen, Celtics och Bruins. Om det är så verkligheten ser ut 2018 med 23 lag, flera välmående och med fulla läktare, då kan man föreställa sig hur det var runt millennieskiftet med tolv lag som var mer eller mindre skakiga.

MLS gick med brakförlust och ville dra tillbaka antalet lag från tolv tillbaka till tio. Lösningen blev att MLS i princip köpte två lag, Miami Fusions och grannarna Tampa Bay Mutiny, plockade dem ur ligasystemet och stängde ner verksamheten. Att vara ett av ligans bästa lag räckte inte, Fusions gick med ekonomisk förlust, trots stram budget och slimmad organisation. Obefintliga sponsorintäkter och dåligt drag på säsongskorten blev Miamis fall. Ägaren Ken Horowitz, som skjutit in en halv miljard kronor i klubben, pekade ut den svåra marknaden i södra Florida som ett stort problem.

" Verkligheten är att detta är en väldigt tuff marknad. Även de etablerade lagen, Marlins, Heat och Dolphins, har det svårt. Dolphins måste regelbundet släcka lagets matcher i TV för att de inte fyller arenan om folk kan se matchen hemma i soffan. "

Horowitz pekade även ut en faktor som kan komma att bli den svåraste utmaningen för David Beckham och hans investerare. Den stora blandningen av människor i Miami. För just den kulturella mixen som lyfts i början av texten är en faktor som tas fram som något positivt när det kommer till fotboll. Lite fördomsfullt drar man möjligen den typen av slutsatser baserat på att en stor del av Miamis invandrade befolkning härstammar från spansktalande länder i Central- och Sydamerika där fotboll är en traditionellt väldigt stor sport. Men över hälften av Miamis invånare har kubanska rötter, och på Kuba heter nationalsporten baseball. Över 65% av den latinamerikanska befolkningen i Miami, som i sin tur utgör 70% av den totala befolkningen, är invandrade. Tillsammans med pensionärerna som flyttar dit på ålderns höst utgör de ett stort "problem" för de lokala proffslagen.

Bristande lokalförankring.

Någon som invandrat från Colombia eller Brasilien har möjligen redan med sig ett lag som hjärtat slår för, och någon som bott i Boston, New York, Pittsburgh eller Chicago i 70 år fortsätter hålla på Red Sox, Rangers, Steelers eller Bulls, och är eventuellt inte intresserad av fotboll överhuvudtaget. Det är svårt att släppa det man redan är känslomässigt investerad i, hur många mil bort det än är. Den som ändå är engagerad i de lokala lagen har eventuellt valt ett man lägger sina pengar på att se då och då. Att kunna unna sig ännu ett lag är det sannolikt få som kan.

Gud förbjude att David Beckham misslyckas med något han företar sig i livet. Det står inte i manus, och idrottsvärlden är nog ärligt talat inte så intresserad av att se det heller, (även om man kanske kan hävda att han redan försökt erövra MLS en gång och inte riktigt lyckats under sin tid som spelare i LA Galaxy). Han är inte den första stjärnan som kommit till Miami med grandiosa planer för fotbollen, men pitchen är stark. Det mesta har varit träffsäkert, med en logotyp och ett klubbnamn som spelar safe men knyter an till staden. Libertas, Unitas, Fortuna, är klubbens motto. En investmentgrupp med mer pengar än någon annan tidigare. Nybyggd state of the art-arena som är en del av ett gigantiskt idrotts- och nöjeskomplex som ska generera tusentals nya jobb och tiotals miljoner med skattedollar varje år. Det där vill Miamis invånare säkert ha. Men vill de ha fotbollslaget Inter Miami?

