Höjdpunkter: Chelsea vände sent mot Liverpool - drömmål av Hazard avgjorde

Chelsea åsamkade Liverpool säsongens första förlust när de vann ligacup-mötet på Anfield med 2-1. Och det blev en händelserik match, i synnerhet andra halvlek, som inleddes med att Chelsea direkt på avspark bjöd Daniel Sturridge på ett friläge med målvakten Caballero. Sturridge gjorde allt rätt fram till avslutet men lyckades snubbla avslutet utanför det helt öppna målet.

Chelseas försvar hann med en bjudning till, som Mané likt lagkamraten Sturridge misslyckades att förvalta. Men just Sturridge fick revansch dryga tio munter senare, när han snyggt cykelsparkade in en retur till 1-0 för hemmalaget. Spelmässigt sett rättvist då Liverpool hade varit snäppet vassare än Chelsea och också börjat andra halvlek starkt.

Men Chelsea skulle alltså vända på tillställningen. I den 79:e minuten kvitterade Emerson, också han på en retur på en frispark. Ross Barkley såg på reprisen ut att vara offside när bollen slogs, men efter VAR-bedömning beslutade domaren att målet skulle stå.

Sedan presenterade sig Eden Hazard. Belgaren som har haft en fantastisk säsongsinledning under nye tränaren Sarri började matchen på bänken, men byttes in mot slutet av matchen, och stod för ett rejält nummer när han vände ut och in på Liverpools försvar och satten 2-1 i bortre gaveln Ett riktigt klassmål som också blev avgörande.

