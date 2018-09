Markus Rosenberg - tidernas bästa hemvändare?

De är många om budet, och det går att tala sig varm för både Anders Svensson, Nisse Johansson, Kim Källström, Henok Goitom och flera andra, men få har betytt så mycket för sin klubb och stad sedan hemkomsten som Markus Rosenberg. Lagkaptenen förkroppsligar Malmös framgångar och dominans under 2010-talet, med tre SM-guld och två gruppspel i Champions League som de främsta meriterna sedan återkomsten till Malmö 2014. Utöver att vara en duktig fotbollsspelare, lagkapten och lokalt förankrad, så har Rosenberg egenskaperna som gör att han är lika illa omtyckt överallt utanför Malmö, som han är älskad hemma. Med ett närkampsspel som ofta balanserar på och ibland över gränsen är han spelaren man hatar att möta men skulle älska att ha i sitt eget lag. Spelarna som gör allt som krävs för att vinna.

73 mål och 42 assists har det blivit på 173 matcher för Malmö FF, och han är inte klar än. Efter en katastrofstart på säsongen har Malmö efter tränarbytet ätit sig tillbaka in i guldstriden i Allsvenskan, och de har minst fem matcher kvar i Europa League att ta sig an under hösten.

Ingen blir viktigare där än den nyblivna 36-åringen Markus Rosenberg.

Video - Rosenberg: "Det är inte Malmö FF som spelar, det är hela Malmö stad" 03:56