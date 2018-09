LIVE

FC Köpenhamn - FC Zenit

Europa League - 20 september 2018

Europa League – Följ mötet mellan FC Köpenhamn och FC Zenit LIVE. Matchen spelas 20 september 2018 och har avspark 21:00. Hos Eurosport kan du följa det här mötet LIVE och få uppdateringar om de viktigaste händelserna.

Who will come out on top in the battle of the managers Ståle Solbakken or Sergei Semak? Find out by following our live matchcast.



Have your say by voting on who will win between FC Köpenhamn and FC Zenit? Enjoy some pre-match reading with related articles about these two Fotboll teams.

Få detaljerad information för FC Köpenhamn, såväl som för FC Zenit. Få också alla nyheter om Fotboll: kalender, resultat och tabeller.