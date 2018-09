Den vidskeplige bankmannen som ritade om fotbollskartan

Tommaso Starace älskar sitt kaffe. För Napolis materialförvaltare handlar det om mer än bara smaken - kaffet är en passion. En kopp färsk espresso är något man bjuder på för att visa sin gästfrihet, för att gemensamt dela små stunder av ren lycka.

Under sina drygt 40 år knuten till klubben har Tommy upplevt storhetsdagarna under Diego Maradona, han har upplevt raset genom seriesystemet, ombyggnaden, återkomsten till Serie A. Han har sett drönare lyfta över träningsanläggningen och en ny fotbollsidé födas.

Alltid med kaffebryggaren i hand, redo att erbjuda sin Mister en färsk kopp.



Maurizio Sarri älskar också Tommaso Staraces kaffe, men för Napolis förre tränare handlar det till viss del även om vidskeplighet. Scaramanzia, en ritual för ett behålla turen på sin sida. Som när tränaren under en period i Pescara ombad sina spelare att spraya fotbollsskorna svarta om de hade någon annan färg. Svart betydde tre poäng. Eller som när under sin sejour i amatörklubben i Cavriglia blev försenad till en träning eftersom han sett en svart katt korsa gatan och omöjligt kunde köra vidare.

Ett visst mått av vidskeplighet har onekligen sin plats i Sarrismo, begreppet som sedan några veckor tillbaka är ett officiellt ord på italienska, inskrivet i lexikonet Treccani. Men i grunden handlar det om en helt ny filosofi för ett fotbollsland som är stöpt i det motsatta.

- Vart tjugonde år sker en innovation inom fotbollen, förklarade Fabio Capello i ett föredrag 2017.



- Efter Ajax var det (Arrigo) Sacchis Milan. Sen Guardiola, som hellre skickade fotbollen till sömns. Som tur är har vi Sarri nu som kan väcka den igen.

59-åringen har rört om i den italienska fotbollsgrytan och kokat ihop något som få har smakat förut. Ut med cynism, stängda ytor och lågt försvarsspel - in med bollinnehav, hög press och blomstrande spelglädje. Några har kallat det vertikal tika-taka.

Sarrismo har kommit för att stanna. För att underhålla. Men är det här för att vinna? Napolis president Aurelio De Laurentiis är inte övertygad, och på Centro Sportivo Castel Volturno serverar Tommaso Starace numera sitt kaffe till en helt annan tränare.

" Det här är en italiensk mental masturbation.

"

Oktober 2017. Tätt matchande. Veckan efter förlusten mot Manchester City i Champions League sitter Maurizio Sarri på en presskonferens och förklarar - på sitt eget sätt - varför han inte roterar sitt lag på samma sätt som de andra tränarna. Varför han anser det omöjligt att byta ut sex spelare åt gången, att det enbart leder till att laget tappar sin identitet och att man istället tenderar att skylla uteblivna resultat på ersättarna.



- Om du roterar laget och vinner är du ett geni, annars har du misslyckats, säger Sarri.

Vissa menar att det var inställningen till rotation som till slut gjorde sprickan för stor. Napoli utmanade förvisso Juventus länge och väl - blev det första laget någonsin att samla mer än 90 poäng i Serie A utan att vinna ligan - men under våren tog det tuffa matchandet ut sin rätt och i maj var laget utslaget ur Europaspelet och med Juventus före i tabellen som ligamästare.

Igen.

Efter 3-0-förlusten mot Fiorentina var hoppet om en ligatitel definitivt ute. President De Laurentiis kunde inte hålla sig. Han slog ifrån sig kritiken om för lite aktivitet på transfermarknaden och menade att spelare inte ville komma till Napoli av rädsla för att inte få speltid, att han därtill tvingades göra sig av med spelare som inte fick chansen.

Tre år efter att samme president bjudit in Sarri till en sen middag på Hotel Vesuvios terrass en varm junikväll var sprickan nu tydlig. Då hade Unai Emery precis tackat nej, och De Laurentiis var inte övertygad om varken Luciano Spalletti eller Cesare Prandelli som ersättare till Rafael Benitez. Att anställa en före detta bankman och ge honom laget i sitt hjärta, i staden där han föddes, var ett modigt val. Många var skeptiska, inklusive Diego Maradona. Empoli spelade visserligen attraktiv och vägvinnande fotboll, det hade Napoli själva fått erfara. De byggde laget mestadels på italienska och lokala toscanska spelare som efter varje match samlades i omklädningsrummet för att äta pizza. Det verkade gynnsamt för Il Calcio, och det verkade vara något som fick dem att trivas tillsammans.

Men Napoli var något helt annat.

”Sarris kvalitéer kan inte ifrågasättas, med Empoli spelade han en kanonfotboll”, skrev La Repubblicas napolitanska upplaga dagen efter att affären gått i lås.



”Men det återstår att se hur han anpassar sig till en stor stad som Neapel och pressen och polemiken som tillkommer när resultaten går emot.”

Kanske var det just Sarris jobb på bank, i både England, Schweiz och Tyskland, som hjälpte honom att organisera sig tillräckligt för att klara det. Trots att tränarens spelfilosofi kan tyckas frisläppt, bygger Maurizio Sarris ledarskap till stor del på förtroende och detaljer. Förtroende för en klubbledning som enligt italienska fotbollstermer ”gifter sig” med projektet, detaljer i att inte lämna något åt slumpen.

Allt började med ett antal amatörklubbar i Toscana-området, klubbar Sarri tränade efter arbetstid på kvällen, innan han bestämde sig för att satsa helhjärtat på tränaryrket runt millennieskiftet. I AC Sansovino fick Sarri av en lokal journalist smeknamnet ”mister 33” tack vare alla varianter som han förberedde laget för på hörnor och frisparkar.

Men det var först 2012 när Marcello Carli (nu sportchef i Cagliari) anställde honom till sitt Empoli som tränarkarriären fick en rejäl skjuts. I Sarri hade Empolis dåvarande sportchef hittat en man som påminde honom om en ”rasande galning" på bänken, en ”envis och intelligent galning” som föll Carli helt i smaken.



- Han är en manisk perfektionist. Nästan besatt. Om han inte kunde förbereda scenerier på frisparkar, till exempel på grund av vinden, började han klättra på väggarna och var övertygad om att vi skulle släppa in mål på fasta situationer nästa match, minns Carli i en intervju med Gazzetta dello Sport i fjol.

Om tränaren inte fick som han ville kunde han bli irriterad.

" Jag brukade roa mig med att kliva in på hans rum och flytta på ett papper eller på ett paket cigaretter som han alltid hade på samma plats.



Marcello Carli till Gazzetta dello Sport. "





Duon gick inte alltid ihop. Vid några tillfällen eskalerade meningsskiljaktigheterna till rena konflikter som enligt Carli till och med riskerade att sluta i knytnävsslag. Men i grunden fanns alltid ett ömsesidigt förtroende, och framförallt en stark vänskap.

- Om jag är den man och tränare som jag är idag så är det den här mannens och miljön i Empolis förtjänst, sa Sarri och pekade på Carli under sitt tacktal när han mottog priset som årets italienske tränare tidigare i våras.

I Empoli lärde sig Maurizio Sarri att inte vara rädd för någon eller något, inte ens förluster. I Napoli kom det stora genombrottet för hans nya fotbollsfilosofi. I Chelsea ska den slutligen medföra titlar.

Men framförallt ska allt vara roligt.

***

Hur viktiga är vänskapsrelationer i den moderna fotbollen? Maurizio Sarri torde åtminstone ha tänkt i de banorna innan han satte sig på ett flygplan från London till Neapel i somras.



Några veckor hade passerat sedan han tagit plats vid ett middagsbord i den italienska semesterpärlan Milano Marittima. På de två andra stolarna satt Arrigo Sacchi och Pep Guardiola. Vi får förmoda att de pratade en del fotboll. Carlo Ancelotti var klar som Sarris efterträdare i Napoli, medan Pep Guardiola - som öppet uttryckt sin beundran för Maurizio Sarri och hans fotboll - hade en tydlig idé om hur han ville förstärka Manchester Citys centrala mittfält till kommande säsong. Problemet: spelaren som Guardiola hade identifierat råkade heta Jorginho.



- Vi behöver Jorginho mer än City, så det är rätt att han är här, sa en belåten Maurizio Sarri när affären var i lås och Chelsea hade norpat den tidigare Napoli-spelaren framför ögonen på City.

Sarri försäkrade journalisterna om att ämnade höra av sig till Guardiola för att se att allt var okej.



- Pep har kanonmittfältare. Fernandinho är en underbar spelare.

Med Jorginho på plats kunde Chelsea skynda på resan mot Sarrismo. Eller Sarri-ball, som den kallas i sydvästra London. Två av managerns första åtgärder var att släppa Antonio Contes strikta diet mer fri samt att låta dem sova hemma, inte på hotell, natten innan hemmamatch.



- Fotboll är inte en sport, det är ett spel, förklarade tränaren på sin första presskonferens.



- Alla som började spela ett spel gjorde det som barn för att det var roligt. Barnet i oss måste näras eftersom detta ofta gör oss som bäst. Att skapa ett spel som är roligt är det första att göra för att uppnå en stil för ett lag på en hög nivå.

Försvararen Antonio Rüdiger som tidigare mött Sarris Napoli i Roma förklarade nyligen för The Mail on Sunday hur saker och ting har förändrats i hans lagdel rent fotbollsmässigt.



- Han vill att vi ska pressa högt, jämfört med förra säsongen när alla vet att vi sjönk djupt. Nu är det annorlunda, säger Rüdiger.



- Vi skapar många chanser och för mig är det väldigt bra. Mestadels vill han att försvarare ska spela korta passningar och behålla bollinnehavet.

London medför förändringar och en nystart även för Maurizio Sarri. Här tvingas 59-åringen för första gången bära kostym på presskonferenser, och här inledde han med att be om ursäkt för två händelser som försatte honom i rejält blåsväder i Napoli. Dels ett homofobiskt utspel riktat mot Roberto Mancini under en match 2016, dels ett sexistiskt svar på en fråga från en kvinnlig journalist under en presskonferens i våras.

- De var misstag, det är ett som är säkert. Jag tror att de som känner mig väl inte kan definiera mig på det här sättet. Homofob, sexist, rasist. Absolut inte. Jag är en extremt öppen person och jag har inte de här problemen. Jag hoppas att jag kan visa det när jag bor och jobbar här, sa Sarri.

Jobbar. Det råder inga tvivel om att Maurizio Sarri är i London för att jobba. Av den anledningen bor han inte i stadskärnan, han har bosatt sig nära träningsanläggningen - precis som han gjorde i Neapel. Träningsoverallen är på, Jorginho är på plats, cigaretterna hänger med. Han får inte tända dem under match, men ingen har förbjudit honom från att åtminstone tugga på dem.

Pappa Amerigo lär jubla.

- Han bad mig om tjänsten att sluta röka, åtminstone här i London. Och han är den ende som åtminstone i fem minuter lyckas få mig att tvivla på mina övertygelser, berättade Sarri här om veckan i en intervju med Il Mattino.

Chelsea leder Premier League med fem segrar på fem omgångar. Nu ska laget ta sig an Europa League, precis som hans Napoli gjorde när han tillträdde 2015. Då slutade det med idel segrar och 18 poäng i gruppspelet.

Men vissa saker kan omöjligt bli som förr. Sarri budar fortfarande kaffe från hemlandet och kämpar med de nya vanorna.



- Jag har börjat vänja mig med köttet och laxen här, säger han i samma intervju.



- Men jag har ännu inte lyckats hitta någon som kokar kaffe som Tommaso.

