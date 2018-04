Jakten på det perfekta avskedet

" Det vi nu har bland Arsenal-supportrarna är en stor dos av apati. Det är som om kampen har försvunnit, för fansen vet att det är lönlöst. "

Det torde vara en supporters mardrömsplats, tillståndet där de känslomässiga kontrasterna i att vinna eller förlora sakta börjar flyta ihop till en grå sörja. Ingenting kommer ju att förändras ändå. Platsen där ilska byts mot likgiltighet, där ingen ens låtsas lyssna, där strävan efter att få känna ett uns av framtidshopp för klubben man älskar ibland blir viktigare än att vinna. Snälla, ge mig bara något att känna. Vad som helst.

Vad kallar man en fotbollsupporter vars missnöje gått så långt? En bortskämd gnällspik, enligt vissa. En passionerad romantiker, enligt andra.

Efter den förnedrande finalförlusten mot Manchester City i ligacupen kände Lois Langton, ordförande i Arsenal Independent Supporters Association, att det fick vara nog. Kanske var det just hopplöshet hon och många andra kände där och då.

- Gårdagens match möttes inte av ilska eller rop om ’Wenger out’, det var snarare en känsla av oundviklighet. Få gick till stadion med höga förväntningar, förkunnade hon i ett uttalande till PA Sports.

I fredags förra veckan meddelade Arsène Wenger att detta blir hans sista säsong på ett alltmer glest Emirates Stadium. Smärta, nostalgi och tacksamhet, men också en lättnad över att äntligen få gå vidare.

Hur hamnade hans supportrar här?

***

David Dein var förvånad. Klubbens dåvarande vice-ordförande visste att Monacos manager var på besök på Highbury för att se matchen, men han kunde för sina ögon inte tro att det var en fotbollstränare som hade tagit plats i loungen bredvid. Med sin långa trench coat och sina karaktäristiska, nästan märkliga glasögon var han helt enkelt något annat. Den här mannen var inte britt, som majoriteten av de andra, men han var högintellektuell, charmig och anpassningsbar. Och framförallt kunde han fotboll.

Dein anade redan samma kväll att det var Arsenal FC:s kommande manager som han spontant hade bjudit med på middag. Men det skulle dröja sju år innan han fick igenom sin idé.

Arsene WengerGetty Images

Året var 1996, månaden oktober, och Sverige hade precis bytt nödnummer från 90 000 till 112 när Arsène Wenger klev in i Highburys korridorer för första gången. Internet var i sin linda, men Arsenal-fans med ett lyxigt faxmodem i sin ägo sökte svar på hur namn som Terry Venables och Johan Cruijff hade ratats till förmån för en okänd fransman som plockades in från Japan. En man som tydligen redan tagit en examen i ekonomi. Arsène Who?

I dag vet de. I dag vet en hel fotbollsvärld. Arsène Wenger byggde om Arsenal FC och ett helt fotbollsland från grunden. Bort med alkohol, socker och monoton konditionsträning - in med fisk, broccoli och avancerade passningsövningar. Fotbolls-England såg häpet på när ”Boring, boring Arsenal” blev Scoring, scoring Arsenal och efter att ha vunnit dubbeln under sin första hela säsong gav Arsene sitt Arsenal nio ytterligare titlar de tio första åren. Tre av dem var Premier League-mästerskap, ett obesegrade som The Invincebles.

Arsene Wenger vann dubbeln under sin första hela säsong.Getty Images

Fakta är också att Arsene Wenger är den meste managern i både Arsenals och Premier Leagues historia (räknat från 1992). I ett europeiskt proffsfotbollsammanhang har han bara sex tränare framför sig på listan över managers som tränat sina respektive lag flest dagar. Han har coachat Arsenal genom 1 229 tävlingsmatcher - vissa av dem med dragkedjeproblem, men oftast med klanderfri elegans - och han har vunnit 705 av dem. Han har gett uttrycket ”almost like a new signing” ett ansikte samtidigt som han hittat, värvat och förvandlat spelare som Patrick Vieira, Thierry Henry och Cesc Fabregas till världsstjärnor. Han har gått episka kamper med Sir Alex Ferguson, oftast förlorat mot José Mourinho, men look, han har samtidigt behållit en betydande plusstatistik i derbyna mot Tottenham.

" Han är väldigt lugn, envis, förberedd. Han tror på sina spelare och sättet han vill spela på, även om det går sämre viker han inte av från det. Just det där lugnet är speciellt, han brusar aldrig upp utan pratar lugnt och gör inga stora gester.



Kim Källström, expert Eurosport, tidigare Arsenal. "

Medan Arsène Wenger har tränat Arsenal har 54 utländska managers tränat minst ett Premier League-lag. Den 68-årige professorn från Strasbourg öppnade dörren.

- Vad han har betytt för Arsenal? Allt. Det han har gjort på 22 år är helt enastående. Han har betytt enormt mycket för Arsenal, för engelsk fotboll, för alla spelare som passerat genom klubben. Det går inte att underskatta den betydelsen, säger Kim Källström.

Men i takt med att troféer blev dyrare och talanger svårare att fynda minskade titelfrekvensen. Det är enkelt att dela upp Arsène Wengers arv i två epoker. Trots att han har vunnit marginellt färre matcher (57,1 procent) under sina tolv senaste år jämfört med de tio första (57,6 procent) kan Arsenal bara visa upp sex titlar under den andra tidsepoken, ingen av dem i Premier League. Säsongen 2016/17 var dessutom den första under Wenger-eran då Gunners missade topp-fyra - det kommer att upprepas i år - och faktum kvarstår att fransmannen ännu inte vunnit någon europeisk titel. I Champions League har han, borträknat kvalmatcher, bara vunnit 46,9 procent av drabbningarna.

Flest raka säsonger i Champions League:

21 Real Madrid (97/98-)

19 Arsenal (98/99-16/17)

18 Manchester United (96/97-13/14)

14 Barcelona (04/05-)

13 Chelsea (03/04-15/16)

Champions League-finalen på Stade de France 2006 blev en sorts symbol.

På pappret möttes två likvärdiga lag, men de uppskrivna duellerna uteblev. Trots att Jens Lehmann tidigt visades ut tog Arsenal ledningen. 14 minuter skiljde Arsène Wenger från total succé. Då vände Barcelona, utvecklade snart en totaldominans inom europeisk fotboll och fyllde på med tre ytterligare Champions League-titlar.

Arsenal? De bytte hem, ett projekt som inte hade varit möjligt utan managern, men när förmögna ägare stormade in med pengar som förändrade Premier League i grunden stod Wenger envist fast vid sina principer och metoder.

Ashley Cole lämnade klubben samma sommar, bara en i raden av symbolspelare som på ett eller annat sätt skulle gå förlorade. Thierry Henry skrev på för Barcelona året därpå, Cesc Fabregas för samma klubb 2011, och när Robin van Persie valde Manchester United i augusti var det nog inte bara ilska som supportrarna kände, det var också en smärtsam påminnelse om att Arsenal befann sig hacket under.

" Han är utan tvekan en av de största tränarna i Premier League och jag är stolt över att ha varit en konkurrent, kollega och vän till en så stor man.



Sir Alex Ferguson. "

Den 16 maj spelas Europa League-finalen i Lyon. Därför, menar många, kunde inte tillfället för avskedet ha varit bättre.

- Vinner Arsenal går de till Champions League, det är helt avgörande för alla klubbar på den nivån. Kan man då hämta tillbaka det via Europa League och få en titel och en trofé på kuppen vore det värt mycket, säger Kim Källström.

Wenger thanksGetty Images

”One Arsène Wenger” ekade från läktarna i lördags. Nu mobiliserar de tillsammans, fansen och laget, för att nå den första Europafinalen på 12 år och kanske, kanske bärga en historisk europeisk titel. En sak är säker: oavsett hur Arsenal-supportrar ser på sin manager och hans tid i klubben lär de knappast känna apati idag.

Kanske är det receptet som behövs mot Atlético på torsdag.

" Trots alla pengar är min tro att en klubb handlar om identitet. Identitet handlar om värderingar, och värderingar har förts genom generationer via någon. Är det ordföranden, är det managern, är det några spelare som stannar länge i klubben? Jag hoppas att det alltid kommer att vara så. Det handlar inte bara om att spendera pengar eller att sparka managern. Fotboll måste vara lite större än det.



Arsène Wenger, sommaren 2016. "

Källor: The Guardian, manutd.com, BBC Sport, Uefa, Opta Stats