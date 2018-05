Inför EL-finalen: En amerikansk kärleksrevolution i Marseille

I filmen om Paris Saint-Germains jakt på en Champions League-titel och världsherravälde, med en budget som får Hollywoods allra fläskigaste superhjälte-epos att framstå som crowdfundade indieprojekt, får alla andra franska klubbar finna sig i att inte ens ha birollerna, utan endast flyktigt fladdra förbi som statister. Förra säsongen näpsade ett ungt Monaco-lag för all del upp sig och vann ligatiteln och gick till semifinal i Champions League, men det gick som det tyvärr ofta gör för den typen av överraskningslag kommande transferfönster. Mendy, Silva och Bakayoko försvann till Premier Leagues djupa skattkammare, och just PSG klippte och klistrade med Financial Fair Play och lånade in Mbappé mot löfte att köpa för 1,8 miljarder kr i sommar, bara veckor efter att de fullständigt pulvriserat transferrekordet då de köpte Neymar av Barcelona.

Nu är ett franskt lag äntligen i final i Europa igen, men det är inte PSGs oljemiljarder som ska dränka Atlético Madrid på Parc Olympique Lyonnais, inte heller Monacos skattefria gödselrubel. Vi får vända blicken till den sydöstra kusten och landets näst största stad, Marseille. För det är Olympique de Marseille som reser till Lyon för att spela final i Europa League, och det är ändå helt rimligt att det är just de som gör det. Franska lag går sällan så långt i Europa, men när de gör det heter de gärna Olympique Marseille. Senast Frankrike representerades i Europa-final var 2004, då just Marseille stod som förlorare i Uefacupfinalen mot Valencia på Nya Ullevi. Frankrike representerades även i Champions League-finalen den våren, dit Monaco sensationellt tagit sig. Det blev franska tårar även där, när José Mourinho på allvar presenterade sig för fotbollsvärlden med sitt Porto som vann finalen med 3-0. Marseille fick packa ner finalförlusten i samma väska där finalförlusten mot Parma legat och ruttnat sedan 1999. Men Marseille var, och är än idag, den enda franska klubb som vunnit Champions League. En historisk titel som dock även påminner supportrarna och många andra om ett tråkigare kapitel i klubbens historia.

Finalsegern över självaste AC Milan 1993 var kulmen av en inhemsk dominans med fyra raka ligaguld 1989-1993. Men, som så ofta när man står på den absoluta toppen blåser det hårt och kallt, och faller man faller man hårt. Kort efter finalen uppdagades det att Marseille mutat Valenciennes till att förlora ligamötet de två emellan, så att Marseille skulle kunna komma till CL-finalen fräscha och utvilade. Efter en kort tids snirklande och ljugande erkände Marseilles president Bernard Tapie mutan, och Marseille blev av med ligatiteln och tvångsnedflyttades till Ligue 2. Titeln erbjöds för övrigt till PSG som kom tvåa det året, men då de vägrade acceptera titeln står ligasäsongen 1992-93 utan segrare i historieböckerna.

Tapie avgick och Marseille fick börja om. Och även om de var tillbaka i det franska finrummet redan 1996, dröjde det ända till 2010 innan man vann ligan igen. Men den som tror att detta var starten på en ny epok i Marseille misstar sig, för är det något som Marseille gjort sig kända för på 2010-talet är det att vara totalt oförutsägbara. 2, 10, 2, 6, 4, 13, 5 och 4 lyder tabellplaceringarna sedan senaste ligatiteln. Ekonomiska bekymmer och flertalet tränare som passerat genom korridorerna har blivit vardagsmat för Marseilles supportrar. Men kanske, kanske kan en vändning komma nu. Sensommaren 2016 köpte amerikanen Frank McCourt klubben, med efterföljande inventering och renovering som följd, med bland annat Andoni Zubizarreta som ny sportchef och Rudi Garcia som ny tränare. McCourt, som tidigare ägde baseballaget Los Angeles Dodgers, är lätt att avfärda som ännu en affärsman som söker en ny och dyr fritidssyssla, någon vars passion och hjärta för klubben är den totala motsatsen till alla de supportrar som lever med sin klubb. Men lyssnar man på McCourt själv är det inte en rättvis bild av verkligheten. Han beskriver Marseille som sitt livs andra kärlek, efter hans fru.

" Jag vill verkligen poängtera att jag inte har haft någon som helst plan att äga en europeisk fotbollsklubb. Den närmaste analogin jag kommer att tänka på är att du blir kär när du inte letar efter kärleken. Sen – BOOM – du träffar någon och det är kärlek vid första ögonkastet. Sen är allt plötsligt igång igen. Jag har blivit träffad av blixten två gånger. Först av min nya fru, och sedan av OM. "

Succén sedan Frank McCourt tog över klubben har kanske inte varit så omedelbar och kraftfull som supportrarna önskat sig, men nu finns grunden för ett mer stabilt Olympique Marseille, och nu står klubben åter i en europeisk final. Och vikten av att vara där lyste igenom direkt efter den avgörande semifinalmatchen mot Red Bull Salzburg.

" Det är fantastiskt, vi är i final men har nog inte förstått det ännu. Det är oerhört. OM är en klubb som behöver de här europeiska kvällarna. Vi är den enda franska klubben som har en stjärna på bröstet som symboliserar att vi vunnit Champions League. Nu ska vi försöka vinna ännu en europeisk trofé. Vi är trötta, vi gav allt vi hade.

- Florian Thauvin, anfallare Marseille "

25 år gamle Thauvin som gör sin andra sejour i Marseille har fått ett definitivt genombrott i år och stått för fantastiska 26 mål och 18 assist på 52 matcher, och trivs såpass väl i klubben att han kallar Marseille sitt hem trots att han är född utanför Paris. Klubben är hans familj. Sådan är känslan i ett välmående Olympique Marseille, och en seger i Europa League-finalen skulle vara den sportsliga katalysator klubben behöver för att kunna ta nästa steg. Och det är inte bara för klubben och supportrarna, utan för hela staden.

" Det går helt enkelt inte att överskatta betydelsen av en pokal för OM just i det här skedet. Av känslomässiga skäl - det finns inte så många klubbar i världen som har den här sortens passionerad supporterkultur. Av förtroendeskäl - nye ägaren Frank McCourt lanserade sitt OM Champions Project när han tog över, och har kritiserats för att det inte känts trovärdigt. Om OM skulle bussa hem en europeisk titel från Lyon ner till hamnen i Massilia, mitt i PSG-eran… Det skulle injicera så mycket glädje och framtidstro i både stad och klubb att det är svårt att riktigt förstå.

- Simon Bank, Krönikör på Aftonbladet och expert hos Eurosport "

Man ska inte underskatta vad en titel kan göra för STADEN Marseille, som utöver att vara ett turistparadis med allt som hör till, också är en stad präglad av fattigdom, segregation och våld. Marseilles geografiska läge har i många år gjort hamnstaden till en naturlig port in till Europa från stora delar av övriga världen, och har alltid varit en kosmpolitisk smältdegel av olika kulturer, folkslag och religioner. I en tid av krig, miljö- och svältkatastrofer med efterföljande flyktingströmmar kombinerat med att invandringskritiska och populistiska röster gör sig alltmer hörda i Europa, hamnar Marseille ofta i ett annat strålkastarljus än vad stadens invånare kanske själva skulle önska. Det är ingen slump att en politiker som Marine Le Pen valde att avsluta sin valturné och tala i just Marseille.

Men i Frankrike kan fotbollen förena folket även utanför arenan. När ett franskt landslag bestående av spelare med rötter över hela världen vann landets första VM-guld på hemmaplan 1998, blåste det för en tid vindar av både optimism och en känsla av gemenskap i hela nationen, och det sågs som ett slag mot rasism och främlingsfientlighet. Något som en kort tid också visade sig i politiska samtal och opinionsundersökningar.

Olympique Marseille spelar inte bara för en titel, en plats i nästa års Champions League och för att kickstarta sitt mästarprojekt, utan kanske även för möjligheten att om än bara för en kort tid, förena en splittrad stad.

