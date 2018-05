”El Niño” tackar för sig i Atlético: ”Vill ha lyckligt slut”

Video - Torres inför EL-finalen: "Den är viktig och speciell" 04:36

Under onsdagskvällen, i den franska staden Lyon avgörs det vilket av de två finallagen Olympique de Marseille och Atlético Madrid som får lyfta Europa League-bucklan 2018. För Atléticos Fernando Torres är det sista chansen att ro hem en titel med klubben där allt började men som han efter säsongens slut valt att lämna.

- Det skulle vara väldigt speciellt, känslosamt och mycket bättre än vilken annan titel som helst, svarar Torres på frågan hur det skulle kännas att vinna Europa League, till Eurosport.

Den idag 34-årige Torres har vunnit nästan allt, Champions League, VM, EM, Europa League, Premier League och FA-cupen. Däremot har han ingen titel med Atlético Madrid.

Storyn om "El Niño"

Torres har spelat i Premier League-klubbarna Liverpool och Chelsea, men det var i Atlético Madrid som allt började. Smeknamnet ”El Niño”, som betyder barnet, fick den unga striken då han snabbt gjorde avtryck och hastigt klättrade i rang - han blev redan som 19-åring lagkapten.

Efter sex säsonger i Atleticotröjan flyttade den dåvarande 23-åringen från Spanien till England för spel i Premier League och Liverpool - där han snabbt blev en publikfavorit. I hemmamötet med Chelsea gjorde han sitt första mål för sin nya klubb, och det skulle bli fler.

Fansen belönade anfallarens succé med en hyllningssång.



“We bought the lad from sunny Spain,

He gets the ball he scores again,

Fernando Torres!

Liverpool's number 9!”

Det slutade dock inte i lika glada toner.

- Det blev framställt som om jag var en förrädare, säger Torres i Simon Hughes bok, enligt Daily Express.

I början av 2011 satte spanjoren sitt sista mål för klubben och senare samma månad blev det officiellt att han lämnar klubben för rivalen, Chelsea. Som ni säkert förstår var det inte särskilt populärt bland Liverpoolfansen: ”He who betrays will always walk alone.”

- De ville ha in unga spelare och bygga någonting nytt. Jag tänkte för mig själv: ”Det här kommer ta tid för att fungera, det tar två, tre, fyra, kanske till och med tio år. Jag hade inte den tiden. Jag var 27 år och jag ville vinna, säger han till Daily Express.

Torres gör comeback i Atlético

Efter en kortare tid i Milan var "El Niño" 2015 tillbaka i klubben där allt började, med målsättningen att vinna ligatiteln med sitt Atlético.

Men frågan är om han inte kom ett år försent.

Klubben hade året innan sin mest framgångsrika säsong, vann ligan för första gången på 18 år, tog hem spanska supercupen och spelade Champions League-final mot rivalen Real Madrid, som slutade med förlust.

Atlético och Torres fick chans till revansch 2016 då de återigen tog sig till final i Champions League, men det blev en favorit i repris för Real Madrid-fansen.

Nu under onsdagskvällen i den franska staden Lyon är det sista chansen för ”El Niño” att äntligen ro hem en titel med klubben i hans hjärta.

- Det kommer bli den sista finalen jag spelar med Atlético så den är viktig, speciell och förhoppningsvis får vi ett lyckligt slut på den här säsongen, säger han till Eurosport.

Se vem står som Europa League-segrare, Olympique de Marseille eller Atlético Madrid, på Kanal 9 och på Eurosport Player med start 20.00.