Mellan Girot och Touren

Den som redan börjat oroa sig för cykelsändningsabstinens när årets första stora etapplopp - Giro d'Italia - rullar i mål i Verona söndag 2 juni kan andas ut. Det blir en lång rad cykelsändningar under juni som uppladdning inför Tour de France som startar i Bryssel lördag 6 juli.



Första loppet ut i juni är Grand Prix de Plumelec-Morbihan lördag 1 juni. Loppet ingår i Coupe de France och cyklas för 43:e gången sedan premiären 1974. Förra året blev Andrea Pasqualon förste italienare att vinna det franska endagsloppet. Det kuperade loppet är 188 km långt, med start och mål i Plumelec i Bretagne, och direktsänds på Eurosport Player.

71:a upplagan av Critérium du Dauphiné cyklas över åtta etapper 9-16 juni. Det franska loppet är en viktig uppladdning inför Tour de France i juli. Förra vann britten Geraint Thomas här och han följde sedan upp med att också vinna Tour de France. Näst sista etappen må vara kort med sina 133 km men den innehåller tre förstakategoristigningar på runt 1 000 meter över havet och en HC-avslutning till Les Sept Laux-Pipay (1 561 m ö.h). Den fjärde etappen är ett individuellt tempo och den sjätte är längst med sina 228 km. Fem cyklister har vunnit loppet tre gånger: Nello Lauredi (1950, 1951, 1954), Luis Ocaña (1970, 1972, 1973), Bernard Hinault (1977, 1979, 1981), Charly Mottet (1987, 1989, 1992) och Chris Froome (2013, 2015, 2016).

Etapp 1: Aurillac - Jussac (142 km)

Etapp 2: Mauriac - Craponne-sur-Arzon (180 km)

Etapp 3: Le Puy-en-Velay - Riom (172 km)

Etapp 4: Roanne - Roanne (tempo 26,1 km)

Etapp 5: Boën-sur-Lignon - Voiron (201 km)

Etapp 6: Saint-Vulbas - Plaine de l’Ain - Saint-Michel-de-Maurienne (228 km)

Etapp 7: Saint-Genix-les-Villages - Les Sept Laux-Pipay (133 km)

Etapp 8: Cluses - Champéry (113,5 km)

Brittiska The Women’s Tour är framme vid sin femte upplaga och sänds i sammandrag 11-16 juni. Förra året vanns tävlingen av Coryn Rivera från USA. Ledartröjan är grön och totallängden för det sex etapper lång loppet är 790 km. Loppet startar i Beccles i östra delarna av grevskapet Suffolk i England och går slutgiltigt i mål i Pembrey Country Park i södra delarna av Wales. Loppets högsta punkt, knappt 500 m ö.h., hittar vi i Black Mountains i Wales.

Etapp 1: Beccles - Stowmarket (157,6 km)

Etapp 2: Cyclopark - Cyclopark (62,5 km)

Etapp 3: Henley-on-Thames - Blenheim Palace (145,1 km)

Etapp 4: Warwick - Burton Dassett Country Park (158,9 km)

Etapp 5: Llandrindod Wells - Builth Wells (140 km)

Etapp 6: Carmarthen - Pembrey Country Park (125,9 km)

Tour of Hungary (Tour de Hungrie) sänds i sammandrag 11-16 juni. Det ungerska loppet avgjordes för första gången redan 1925 men årets upplaga är trots det bara nummer 39. Förra året vann italienaren Manuel Belletti loppet. Årets upplaga inleds med en prolog och är totalt 890 km långt. Den tredje etappen är tvådelad.

Prolog: Siófok – Siófok (tempo 4 km)

Etapp 1: Velence – Esztergom (194 km)

Etapp 2: Balassagyarmat – Miskolc (201 km)

Etapp 3a: Kazincbarcika – Tiszafüred (115 km)

Etapp 3b: Tiszafüred – Hajdúszoboszló (69 km)

Etapp 4: Karcag–Gyöngyös - Kékesteto (138km)

Etapp 5: Kecskemét – Székesfehérvár (169km)

Belgien Runt direktsänds i bonuskanal på Eurosport Player 12-16 juni. Det fem etapper långa loppet vanns 2018 av hemmacyklisten Jens Keukeleire. Belgarna dominerar maratontabellen och har vunnit 67 av 88 upplagor sedan premiären 1908. Flest segrar här har dock tysken Tony Martin.

Etapp 1: Sint-Niklaas - Knokke-Heist

Etapp 2: Knokke-Heist – Zottegem

Etapp 3: Grimbergen - Grimbergen (tempo 9,3 km)

Etapp 4: Seraing – Seraing

Etapp 5: Tongeren – Beringen

Första upplagan av Mont Ventoux Denivelé Challenge cyklas 17 juni. Starten för det franska endagsloppet går i Vaison-la-Romaine och målgång blir det 173 km senare när cyklisterna når klassiska toppen Mont Ventoux 1 912 m ö.h. Avslutningsklättringen bjuder på 21 km i en snittlutning på 8,7%.

Förra året vann hemmafavoriten Primož Roglič den 25:e upplagan av Tour of Slovenia. Årets lopp cyklas över fem etapper 19-23 juni. Tredje och fjärde etappen klassas som bergetapper och bjuder några fina stigningar varav den till Predmeja (902 m ö.h) är högst och utmanar cyklisterna med 9 km i en snittlutning på 8%.

Etapp 1: Ljubljana - Rogaška Slatina (174 km)

Etapp 2: Maribor - Celje (149,5 km)

Etapp 3: Žalec - Idrija (175 km)

Etapp 4: Nova Gorica - Ajdovščina (158 km)

Etapp 5: Trebnje - Novo mesto (157,7 km)

Alejando Valverde är regerande mästare i Route d’Occitanie som i år avgörs över fyra etapper 20-23 juni. Det sydfranska loppet cyklades första gången 1977 (då under namnet Tour du Tam) och årets upplaga är nummer 42. Tredje etappen är tuffast med tre förstakategoriberg och målgång uppför. Brantast är den 10 km långa klättringen till Hourquette d’Ancizan (1 564 m ö.h.) med ett snitt på 7,8%. Högsta toppen är Port de Balés (1 775 m ö.h.) med nästan 2 kilometers cykling i en snittlutning på 6,2%. Och efter det väntar en tuff avslutning uppför med 10 km i 7,3%.

Etapp 1: Gignac – Vallée de l’Hérault - Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac (175,5)

Etapp 2: Labruguière - Martres-Tolosane (187,7 km)

Etapp 3: Arreau - Luchon (Hospice de France) (173 km)

Etapp 4: Gers – Astarac Arros en Gascogne – Clermont-Pouyguillès (154,8 km)



Belgiska endagsloppet Halle-Ingooigem cyklas i Västflandern 26 juni. Danny van Poppel från Nederländerna vann förra året den 71:a upplagan sedan premiären 1945. Loppet är 200,9 km långt.

27 och 29 juni blir det direktsändningar från Franska mästerskapet på Eurosport Player och 29 juni kan vi följa Italienska mästerskapet på Eurosport 1.



Alla Eurosports cykelsändningar kan ses på Eurosport Player.



11 maj - 2 juni Giro d'Italia direkt på Eurosport 1

1 juni Grand Prix de Plumelec-Morbihan direkt på Eurosport Player

9-16 juni Critérium du Dauphiné direkt på Eurosport 1 och Eurosport 2

11-16 juni The Women’s Tour sammandrag på Eurosport 1 och Eurosport 2

11-16 juni Tour of Hungary sammandrag på Eurosport 2

12-16 juni Belgien Runt direkt på Eurosport Player

17 juni Mont Ventoux Denivelé Challenge direkt på Eurosport 1

19-23 juni Tour of Slovenia direkt på Eurosport 1

20-23 juni Route d’Occitanie direkt på Eurosport 1

26 juni Halle-Ingooigem direkt på Eurosport 1

27 och 29 juni Franska mästerskapet direkt på Eurosport Player

29 juni Italienska mästerskapet direkt på Eurosport 1



Alla information med reservation för eventuella ändringar