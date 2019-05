Eurosports guide till Giro d'Italia 2019

Giro d’Italia 2019 på Eurosport

Giro d’Italia är årets första stora etapplopp på cykel. Årets upplaga är den 102:a sedan starten 1909 och avgörs under tre veckor, 11 maj till 2 juni. Efter förra årets utflykt med start i Jerusalem är Girot nu tillbaka med en första etapp på hemmaplan. De 176 cyklisterna inleder årets giro med ett individuellt tempo i Bologna och går i mål i Verona, 3 518,5 km kilometer senare. Samtliga 21 etapper direktsänds på Eurosport 1. Tävlingen kommenteras av Roberto Vacchi och Anders Adamson. Sitter man fast på jobbet eller är på språng går det att följa Girot på Eurosport Player.

Loppet



Efter fjolårets start i Israel cyklas i stort sett hela årets lopp i Italien, enda undantaget är en avstickare in i mikrostaten San Marino. Mest slående vid en titt på etappkartan är att loppet i år helt körs i norra och mellersta Italien medan södern och Sardinien får klara sig utan besök. Årets ”Grande Partenza” sker i Bologna med ett 8,2 km långt individuellt tempolopp. Även för 25 år sedan startade Girot med ett tempo här i en av världens äldsta universitetsstäder. Inledningen av årets lopp är mer eller mindre platt och de fyra första linjeetapperna är som gjorda för spurtuppgörelser, även om en utbrytning kanske kan hålla undan på någon, medan klungan rör sig söderut genom landet längs den västra kusten. Sjätte etappen är den första kuperade och kanske håller en utbrytning in i mål när vi korsar landet i östvästlig riktning och rör oss från Tyrrenska till Adriatiska havet. Här i San Giovanni Rotondo når årets lopp sin sydligaste punkt en bra bit ovanför den italienska stövelns klack. Härifrån rör vi oss norrut igen tills den nionde etappens individuella tempo går i mål i San Marino och årets första vilofdag väntar på cyklisterna.



När vi startar om igen är vi tillbaka nästan precis där vi började och nu bär det västerut i några dagar innan årets första rejäla klättring väntar på etapp 12 och det blir riktiga bergsetapper i västra Alperna på etapp 13 och 14. Efter årets längsta etapp, 237 km på den 15:e, är det dags för årets andra vilodag innan den avslutande veckan tar vid och vilken avslutning det blir. Två bergsetapper 28-29 maj där vi hittar årets högsta punkt, ”Cima Coppi”, på etapp 16 när Passo Gavia (Gaviapasset) tar emot cyklisterna 2 618 meter över havet. ”Cima Coppi” är uppkallad efter legendariske italienske cyklisten Fausto Coppi som, trots att andra världskriget kom i vägen för en stor del av hans karriär, vann Giro d’Italia fem gånger, Tour de France två gånger, VM-guld och en rad andra tävlingar. En sista andhämtningspaus och chans för spurtarna hittar vi på den 18:e etappen innan två ytterligare två tunga bergsetapper väntar sista maj och första juni. Den avslutande på etapp 20 är ett monster med en högsta topp i Passo Maghem (2 047 m ö.h.) och en rad krävande stigningar. Här kan Girot både vinnas och förloras. Om det är jämt i toppen inför sista dagens tempo gäller förstås samma sak där. Det kan bli ett direkt avgörande på Italiens nationaldag när Verona tar emot vad som är kvar av klungan



Förra året vann Chris Froome Giro d’Italia för Team Sky men han är inte på plats för att försvara sin titel och laget har bytt namn till Team INEOS. Läs mer om årets favoriter i Roberto Vacchis genomgång. 2020 startar Girot i Budapest och 6 juli inleds årets andra stora etapplopp – Tour de France – på Eurosports kanaler. I samband med Girot sänds även höjdpunktsprogrammet Giro Today och nyhetsprogrammet Giro Extra.

Snabba fakta om Girot 2019

Antal etapper: 21

Totallängd: 3 518,5 km

Längsta linjeetapp: 237 km (etapp 15)

Kortaste linjeetapp: 131 km (etapp 14)

3 individuella tempoetapper

11 platta el kuperade etapper

1 lättare bergsetapp

6 bergsetapper, varav 6 med målgång uppför

Högsta punkt (”Cima Coppi”): Passo Gavia 2 618 m ö h (etapp 16)

Roberto Vacchi om favoriter, spurtare och svenskhopp 2019

Eurosports mångårige, prisbelönte och populäre cykelkommentator guidar till några av klungans huvudpersoner:

Giro d’Italias 102:a upplaga kommer bli oerhört intressant. Många duktiga etapploppsåkare kommer att samlas och det det är en bra mix av lite äldre rutinerade treveckorsspecialister och unga oerhört lovande cyklister som i år kan få sina genombrott i en Grand Tour.

Två tidigare vinnare av Girot finns med. Vincenzo Nibali kan man alltid räkna med när det handlar om 21 etapper. Han är makalös att dels hitta formen men också att vara som allra bäst sista veckan. Han har kört 20 grand Tours och 13 gånger har han varit topp-7 och 10 gånger på pallen. Han har två slutsegrar i Girot samt en vardera på Tour de France och Vuelta a España. Förra året på Touren var han på väg mot ännu ett toppresultat men drogs omkull av en åskådare, via dennes kamerarem som fastnade i italienarens bromshandtag. Otroligt nog tog han sig ändå i mål på etappen, som hade slutmål på l’Alpe d’Huez, som sjua 13 sekunder efter etappsegraren. Det visade sig dock att han ådragit sig en spricka i en kota i ryggen så nästa dag kom han inte till start. Han kom tillbaka redan till Vueltan en dryg månad senare. I Tour of the Alps i april visade han fin form och han kommer bli farlig. Igen.

Tom Dumoulin är den andra tidigare vinnaren. Holländaren har gått från att vara tempospecialist, som han i och för sig fortfarande är, till att vara en treveckorsåkare. Hans genombrott kom på Vueltan 2015 då han, i tre olika omgångar, totalt fick åka i ledartröja sex etapper. Näst sista dagen blev han dock ordentligt ”grillad” av framförallt Fabio Aru som till slut vann och Dumoulin blev till slut sexa. Men med mersmak. 2016 blev ett skitår i Grand Tours då han efter att ha haft ledningen första dagarna av Girot tvingades bryta på etapp 11 med fruktansvärda sittsår och på Touren vurpade han bort sig och skadade handleden illa. Ändå lyckades han ta silvret på OS-tempot i Rio de Janeiro 2016. Året efter var han tillbaka på Girot och då vann han på ett imponerande sätt före bergsgetterna Nairo Quintana och Nibali. Detta bland annat efter att på en av de tuffaste etapperna tvingats stanna precis vid Välkommen Åter-skylten i Val Müstair för att uträtta mer behov än cyklisterna brukar under en etapp. Där tappade han drygt två minuter på Quintana men behöll ändå totalledningen. Förra året blev Dumoulin tvåa på både Girot och Touren, imponerande. Men han har inte övertygat i år. Ännu.

En tidigare backhoppare som blivit en av världens bästa cyklister är Primož Roglič. Slovenen har tidigare i sin unga cykelkarriär haft problem med framförallt teknik, taktik och positionering. Det har han förbättrat mer och mer men också sin enorma fysik. I år har han kört UAE Tour, Tirreno-Adriatico och nu senast Romandiet Runt. Han har vunnit alla tre. Han är helt enkelt fruktansvärt bra. Men har är än så länge lite orutinerad i de stora etapploppen. Årets Giro d’Italia blir hans blott fjärde treveckorslopp men han har vunnit två etapper på Touren (2017 och 2018) och förra året höll han hela vägen i det franska storloppet också och blev fjärde man totalt. Det är dags för honom att klättra upp på pallen, kanske högst upp. Bara han inte toppat formen för tidigt! P säsongen.

Och så till dom yngre cyklisterna. Jag börjar med Simon Yates. Helt brutal på Giro d’Italia förra året där han åkte i ledartröja 13 etapper och vid alla de tre etapper han vann gjorde han det i just ledartröjan. Inte helt vanligt då man oftast kör mer på säkerhet när man väl tagit ledningen. Men stressad inför tempoetappen så försökte han distansera framförallt Dumoulin på alla tuffa etapper. Kanske blev det för mycket attacker. För på den 19:e etappen, till Bardonecchia, så slog Chris Froome till med en otrolig utbrytning. Britten vann etappen, och tog över totalledningen, samtidigt som den yngre landsmannen åkte på en rejäl ”slägga” och rasade till 18:e plats i totalen. Han blev till slut 22:a. Men man förstod att här har vi en framtida Grand Tour-vinnare. Och det lät inte vänta på sig, redan i september förra året vann han Vueltan. Den här våren är han fjärran från vad exempelvis Roglič visat upp men Yates har blixtrat till några gånger och Girot är målet han hela tiden haft i sikte.

Miguel Angel Lopez är colombianen som tävlar för Astana och som är ett ordentligt hot i totalen. Efter att i inledningen av sin unga karriär vurpat lite väl mycket så har han varit bättre på att hålla sig på cykeln och har blivit duktigare på att vara fokuserad senaste åren. Resultat har han alltid gjort men nu är han sitt bästa jag. Hittills. Förra året slog han till med två pallplatser på två Grand Tours, få förunnat. Först slutade han trea på Girot och sen samma placering på Vueltan. I år är han också grym vilket han visade först i Colombia Oro y Paz, ett etapplopp som blev spektakulärt med all publik och de bästa colombianska cyklisterna som körde stenhårt mot varandra. Senast vann han Katalonien Runt. Dessutom är hans lagbättre än någon gång tidigare, när detta skrivs har dom 23 segrar denna säsong.

30 april bytte de senaste årens dominant Team Sky namn till Team Ineos. De skulle skicka superlöftet Egan Bernal som kapten till Girot men tyvärr vurpade han på träning 4 maj och bröt nyckelbenet. Lagets hopp ställs nu istället till två unga killar. Britten Tao Geoghegan Hart och ryssen Pavel Sivakov, född i italien men uppväxt i Frankrike. De visade i Tour of the Alps att dom är riktigt på gång. Den förstnämnde vann två etapper och slutade tvåa totalt och den andre vann en etapp och sammanlagt. Girot är ju något helt annat men nog har laget något på gång med de här båda.

Utöver de nämnda finns ju, som alltid, rutin och hot från annat håll. Räkna inte bort: Bauke Mollema, Rafal Majka, Mikel Landa, Richard Carapaz, Ilnur Zakarin och Sam Oomen.

Ser vi till spurtraketerna så finns det att välja på också där. Elia Viviani är tillsammans med Fernando Gaviria och Pascal Ackermann de bästa. Italienaren har, precis som hela laget Deceuninck-Quick Step, haft en mycket bra vår. Gaviria körde Girot 2017 och vann då fyra etapper. Förra året vann han två på Touren. Hittills i år har det dock gått sisådär. Tyske mästaren Ackermann har just vunnit endagstävlingen Eschborn-Frankfurt och har under våren varit riktigt bra. Men han debuterar i treveckorsloppen så det blir spännande att se vad han kan göra. De utmanas av bland andra Arnaud Demare och Caleb Ewan. De har vunnit etapper tidigare i Grand Tours och kan mycket väl göra det igen med tanke på hur deras respektive säsong sett ut. Giacomo Nizzolo är ytterligare en spurtare att hålla ögonen på.

Sist men viktigast, svenska cyklister. Tobias Ludvigsson är tillbaka igen. Han gör sin sjätte start i Girot och har nu samlat på sig mycket rutin. Tobias blir viktig för ovan nämnde Demare, den franska spurtaren. Förra året på Touren visade Tobias sin lojalitet mot sin kapten vilket resulterade i en etappseger för laget. Men Tobias blir också intressant både på tempoetapperna men också på medeltuffa etapper om han lyckas gå med i en lång utbrytning.

Den andra cyklisten av särskilt svenskintresse är eritreanen Awet Gebremedhin som tävlar för Israel Cycling Academy. Han är skriven i Skillingaryd och har svenskt pass, men har ännu inte fått svenskt medborgarskap, men då han också har svensk licens så kör han under svensk flagg. Awet är talangfull och framförallt en duktig klättrare med sina 59 kilo. Det ska bli kul att se honom i hans Grand Tour-debut vilket betyder att en av hans drömmar går i uppfyllelse.

Tidigare venskar i Giro d’Italia

18 svenskar har tävlat i Giro d’Italia genom åren. Bäst gick det för Gösta ”Fåglum” Pettersson som vann loppet 1971. Därefter har Tommy Prim kommit tvåa både 1981 och 1982 medan Bernt Johansson kom trea 1979. Senaste svensk att vinna en etapp var Gustav Larsson som vann den avslutande tempoetappen 2010 medan Thomas Löfkvist var senast att cykla i den rosa ledartröjan, vilket han gjorde under den 5:e etappen 2009. Senaste svenske deltagare är Tobias Ludvigsson som agerade hjälpryttare i FDJ förra året, 2016 bar Tobias den vita ungdomströjan på tre etapper.

Lagen i Giro d’Italia 2019

Utöver de 18 lagen i UCI Pro Teams är ytterligare fyra lag (med UCI Professional Continental team-status) med i årets Giro d’Italia, totalt kommer alltså 22 lag till start. Nytt sedan förra året är att varje lag består av åtta man (istället för tidigare nio) vilket ger ett startfält på 176 cyklister.

World Tour-lag

Ag2r-La Mondiale (Frankrike)

Astana (Kazakstan)

Bahrain-Merida (Bahrain)

BORA-Hansgrohe (Tyskland)

CCC Team (Polen)

Deceuninck-Quick-Step (Belgien)

EF Education First (USA)

Groupama FDJ (Frankrike)

Team Katusha Alpecin (Schweiz)

Lotto-Soudal (Belgien)

Mitchelton–Scott (Australien)

Movistar Team (Spanien)

Team Dimension Data (Sydafrika)

Team Jumbo-Visma (Nederländerna)

Team INEOS (Storbritannien)

Team Sunweb (Tyskland)

Trek-Segafredo (USA)

UAE Team Emirates (Förenade Arabemiraten)



Wild Cards

Androni–Sidermec–Bottecchia (Italien)

Bardiani-CSF (Italien)

Israel Cycling Academy (Israel)

Nipo-Vini Fantini-Faizané (Italien)

Ledartröjorna

”La Maglia Rosa” – den rosa tröjan bärs av ledaren men det finns ytterligare tre ledartröjor att hålla utkik efter i klungan.

Rosa: Totalledaren på tid, ”La Maglia Rosa”: 2018: Chris Froome (GBR), Team Sky

Röd: Ledaren av poängtävlingen, ”La Maglia Rossa”: 2018: Elia Viviani (ITA), Quick-Step Floors

Blå: Ledaren av bergstävlingen, ”La Maglia Azzurra”: 2018: Chris Froome (GBR), Team Sky

Vit: Ledaren av ungdomstävlingen, ”La Maglia Bianca”: 2018: Miguel Ángel López (COL), Astana

Topp fem 2018

1. Chris Froome (GBR), Team Sky: 89 timmar, 2 minuter, 39 sekunder

2. Tom Dumollin (NED), Team Sunweb: +0,46

3. Miguel Ángel Lopez (COL), Astana: +4,57

4. Richard Carapaz (ECU), Movistar Team: +5,44

5. Domenico Pozzovivo (ITA), Bahrain-Merida: +8,03



Flest segrar i Giro d’Italia

Tre cyklister har vunnit Giro d’Italia fem gånger: Alfredo Binda (ITA) 1925, 1927-1929 och 1933, Fausto Coppi (ITA) 1940, 1947, 1949 och 1952-1953 samt Eddy Merckx (BEL) 1968, 1970 och 1972-1974. Binda och Merckx är de enda som vunnit tävlingen tre år i rad.

Etapperna i Giro d’Italia 2019 (banrofiler kommer efter texterna)

Lördag 11 maj

Etapp 1: Bologna – Bologna (San Luca) (tempo 8,2 km)

Precis som för 25 år sedan startar Giro d’Italia med ett individuellt tempo i Bologna. 8,2 km cykling låter kanske inte som någon större utmaning men de avslutande två kilometrarna bjuder klättring uppför Colle della Guardia i en genomsnittslutning på hela 9,7% (och maxlutning på 16%) så här finns sekunder att både vinna och förlora. Bologna är regionhuvudstad och största stad i Emilia-Romagna (och Italiens sjunde största stad). Staden grundades av etruskerna och var av stor betydelse redan under romarriket och medeltiden och här hittar vi världens äldsta universitet från 1088. Etappen går i mål vid kyrkan Santuario della Madonna di San Luca.

LIVE på Eurosport 1: 16.40-20.00



Söndag 12 maj

Etapp 2: Bologna - Fucecchio (200 km)

Vi lämnar ärkebiskopssätet och den kontroversielle filmregissören Pier Paulo Pasolinis födelsestad för en dags kuperad cykling som tar oss in i regionen Toscana, känd för viner som Chianti och som utgångspunkten för den italienska renässansen. Cyklisterna trampar i sydvästlig riktning mot målstaden som är beläget mittemellan Pisa och Florens, den som vill kan färdas till de båda mer berömda städerna via floden Arno. Vi kan räkna med många attacker ock kanske kan en utbrytning hålla ända in i mål. Fucecchio är födelsestad för Andrea Tafi som under karriären bland annat vann Paris–Roubaix (1999), Tour of Flanders (2002) och Giro di Lombardia (1996).

LIVE på Eurosport 1: 13.05-17.00



Måndag 13 maj

Etapp 3: Vinci - Orbetello (219 km)

Om en utbrytning kunde hålla undan i går talar vi i dag med allra största säkerhet om klungspurt. Vilket förstås inte hindrar att vi kommer att få se utbrytningar. Lilla startstaden Vincis berömmelse grundar sig, som namnet kan få en att anta, på att konstnären bakom bland annat Mona Lisa och Nattvarden, Leonardo da Vinci, som dog för 500 år sedan, härstammar härifrån. Vi startar lite närmare regionshuvudstaden Florens än vi gick i mål i går, och rör oss nästan rakt söderut genom Toscana mot Tyrrenska havet. Där hittar vi vår målstad på en halvö mellan Laguna di Levante och Laguna di Ponente.

LIVE på Eurosport 1: 13.05-17.00

Tisdag 14 maj

Etapp 4: Orbetello - Frascati (228 km) Från kusten rör sig cyklisterna på dagens kuperade etapp inåt landet mot Bolsenasjön (Lago di Bolsena). Italiens femte största sjö, med sina 113,5 kvadratkilometer lite större en Sveriges 21.a största sjö Virihaure i Lappland, skapades då en vulkan kollapsade. Från den ovala sjön går färden vidare söderut mot huvudstaden. Den som vill kan få det till sju kullar på dagens etapp (den som hellre vill kan få det till fler) men trots att alla vägar bär till Rom passerar vi öster om stadens sju klassiska kullar för att istället gå i mål uppför dagens sista i Frascati två mil sydöst om den eviga staden. Vi befinner oss i regionen Lazio och den byggnadshistoriskt intresserade hittar här många herresäten från renässansen och barocken att njuta av.

LIVE på Eurosport 1: 13.05-17.00



Onsdag 15 maj

Etapp 5: Frascati - Terracina (140 km)

I dag blir det en backig start med Rocca di Papa men mest utför och platt, även om cyklisterna också ska ta sig an en brant stigning vid Sezze efter drygt halva etappen, så allt talar för en stor klungspurt i Terracina. Målorten ligger vackert vid kusten nästan mitt emellan Rom och Neapel. Den som har krafter kvar i benen efter etappen kan besöka templet tillägnat guden Jupiter från den romerska mytologin (Tempio di Giove Anxur) beläget med magnifik utsikt uppe på Monte S.Angelo. Eller varför inte ta en promenad på antika Via Appia, den stenlagda väg som redan 312 före vår tideräknings början förband södra Italien med Rom.

LIVE på Eurosport 1: 13.45-17.00

Torsdag 16 maj

Etapp 6: Cassino - San Giovanni Rotondo (233 km)

Trots en del stigningar har alla etapper fram till dagens räknats som platta av arrangörerna så dags för årets första officiellt kuperade etapp. Sex stigningar ska klaras av på årets näst längsta etapp och den som sticker ut mest är Coppa Casrinelle (678 m ö.h.) knappa två mil före målgången, högsta toppen är Svinc. di Castelpetros (739 m ö.h.) efter drygt fem mil. Startstaden Cassino, som var nära att totalförstöras under andra världskriget, ligger vid foten av Monte Cairo och cyklisterna rör sig i dag i den södra centraldelen av Italiens ryggrad, bergskedjan Apenninerna. Målstaden väntar cyklisterna efter en kortare utförskörning. Vi har nu lämnat Lazio och befinner oss i regionen Apulien där drygt fyra miljoner människor bor på en yta lite mindre än Ångermanland. Dagens etapp tar oss rakt över landet från väst till öst och vid målgång är vi ungefär lika nära Adriatiska havet som vi var Tyrrenska havet vid start. Etappen är den sydligaste i årets Giro.

LIVE på Eurosport 1: 13.05-17.00



Fredag 17 maj

Etapp 7: Vasto – La Aquila (180 km)

I dag befinner vi oss i regionen Abruzzo för en kuperad etapp. Starten går i kuststaden Vasto med drygt 40 000 invånare och cyklisterna trampar först längs kusten för att sedan vika in i landet i nordvästlig riktning. Det finns gott om möjligheter att attackera och en utbrytning har absolut chansen att hålla undan. Målgången sker uppför i regionhuvudstaden som har drygt 70 000 invånare. 2005 vann italienaren Danilo di Luca den femte etappen här och 2010 segrade ryssen Evgeni Petrov här på den elfte etappen.

LIVE på Eurosport 1: 13.05-17.00



Lördag 18 maj

Etapp 8: Tortoreto Lido - Pesaro (235 km)

För starten av årets näst längsta etapp är vi tillbaka vid kusten och i dag följer cyklisterna Adriatiska havet nästan hela vägen, det blir bara en böj in i landet mot slutet innan vi avslutar vid vattnet. Det är, trots lite stigningar i senare delen, Monte Della Montera (418 m ö.h. är mest utmanande), i stort sett platt så stor chans till klungspurt i Pesaro. På vägen tar vi oss in i regionen Marche som bland annat är känd för skotillverkning. Pesaro har utsetts till Italiens främsta cykelstad så det är ett passande etappmål cyklisterna kommer till. Tonsättaren Gioacchino Rossini som, bland mycket annat, skrev musiken till operan Barberaren i Sevilla föddes i Peasro 1792.

LIVE på Eurosport 1: 13.05-17.00

Söndag 19 maj

Etapp 9: Riccione - San Marino (tempo 34,7 km)

Girots andra tempo för året startar i turistorten Riccione, med 34 000 invånare, lite söder om provinshuvudstaden Rimini, med vilken den är en del av nio mil långa La Riviera romagnola, vid Adriatiska havets kust. Banprofilen ser utslagsgivande ut med ungefär två mil av slakmota innan det tuffar till sig rejält. På fem km ska cyklisterna upp 350 höjdmeter innan det lugnar sig lite igen inför en rejäl avslutande stigning sista två kilometrarna. Målgången sker i mikrostaten San Marino (världens femte minsta, till ytan lite mindre än Ljusterö i Stockholms Skärgård) som helt omsluts av Italien. Sanmarinierna är ungefär 33 000 till antalet, på en yta av 61 kvadratkilometer, vilket ungefär motsvarar folkmängden i Högalids församling på Södermalm i Stockholm eller den i Ångermanlands största stad Örnsköldsvik. Dagens etapp uppmärksammar också vinproduktion och då särskilt den blå vindruvan Sangiovese som är en av många jordbruksprodukter som odlas i den rika och tätbefolkade regionen Emilia-Rogana.

LIVE på Eurosport 1: 13.05-17.15

Måndag 20 maj

Vilodag

Tisdag 21 maj

Etapp 10: Ravenna - Modena (147 km)

Efter en gissningsvis välbehövlig vilodag startar Giro d’Italia om i Ravenna som varit huvudstad både i Romerska riket och östgotiska kungariket. Historiens vingslag slår tunga då den gudomliga komedins författare Dante Alighieri bodde sina sista år här och begravdes i Basilica di San Francesco. Det var också i Ravenna som Julius Caesar samlade sina trupper innan han tågade över Rubicon. Även för cyklisterna är tärningen kastad såtillvida att det inte finns någon återvändo för den som vill vinna Giro d’Italia. Etappen är ångvältsplatt så räkna med klungspurt. Målstaden Modena är känd för sin bilindustri, bland annat har Ferrari (skaparen Enzo Ferrari var från staden), Lamborghini, och Maserati tillverkning i närområdet. Katedralen Torre Civica och Piazza Grande finns med på UNESCOs världsarvslista och bland kulinariska specialiteter hittar vi tortellini som kanske serveras på världens högst rankade restaurang 2018: Osteria Francescana med tre stjärnor i Guide Michelin. Operatenoren Luciano Pavarotti kom härifrån. Vi har nu gjort en lite rundtur i mellersta Italien och befinner oss strax norr om Bologna där hela tävlingen startade i år.

LIVE på Eurosport 1: 13.35-17.00

Onsdag 22 maj

Etapp 11: Carpi – Novi Ligure (206 km)

Bortsett från en liten slakmota på upploppet är dagens etapp i stort sett platt som en piadina, italienskt tunnbröd som bland annat är populärt i regionen Emilia-Romagna där vi startar dagens etapp i biskopssätet och textilindustristaden Carpi. Allt annat än en klungspurt i Novi Ligure skulle vara en stor skräll. Carpi är regerande OS-mästaren på 1 500 m frisim Gregorio Paltrinieris födelsestad och härifrån rör vi oss mot nordväst och in i regionen Piemonte, på vägen passeras bland annat Parma. Fotbollslaget Unione Sportiva Dilettantistica Novese från målstaden Novi Ligure blev italienska mästare säsongen 1921/19/22 men återfinns numer i Serie D, Carpi FC trillade för övrigt ned i Serie C förra året (säsongen 2015/2016 spelade man i Serie A). Målstaden stoltserar även som födelsestad för Costante Girardengo som vann Giro d’Italia 1919 och 1923 (och totalt 30 etapper), Milan-Sanremo sex gånger, Lombardiet Runt tre gånger och är den som blivit italiensk mästare flest gånger med sina nio vinster mellan 1913 och 1925 (kunde varit ännu fler om inte mästerskapet ställts in på grund av första världskriget 1915-1918). Den som vill veta mer om honom, Fausto Coppi och cykelsporten besöker lämpligen Museo dei Campionissimi här.

LIVE på Eurosport 1: 13.05-17.00

Torsdag 23 maj

Etapp 12: Cuneo - Pinerolo (146 km)

Vi närmar oss alperna och dagen etapp räknas som en lättare bergsetapp. Högsta toppen är Montos (1 248 m ö.h.) som utmanar med närmare 9 km klättring i en snittlutning på 9,5% och med maxlutning på 14%. Den är dock inte brantast i dag då cyklisterna två gånger ska ta sig an branta gatan Via dei Principi di Acaja (maxlutning 20%), ej att förväxla med gatan med samma namn i regionhuvudstaden Turin, inne i målstaden Pinerolo. I samband med OS i Turin 2006 avgjordes curlingen i Pinerolo så det var här som Lag Anette Norberg vann det första av sina två OS-guld.

LIVE på Eurosport 1: 13.15-17.15

Fredag 24 maj

Etapp 13: Pinerolo – Ceresole Reale (Lago Serrù) (188 km)

I dag blir det fest för bergsetappvänner. Tre rejäla klättringar ska klaras av och det blir en maffig målgång uppför. Första stora stigningen är Colle del Lys i Monte Rosa massivet, i Penninska alperna som löper längs gränsen mellan Italien och Schweiz. Vi passerar 1 311 m ö.h. och sedan väntar en lång utförskörning innan Pian del Lupo bjuder 9,4 km klättring i en snittlutning på 8,7%, med maxlutning på 14%. Efter det återstår den långa avslutande klättringen i nationalparken Parco nazionale del Gran Paradiso upp till alpbyn Ceresole Reale och sjön Lago Serrù. Två mils cykling med 1 196 höjdmeter, snittlutning på 5,9% och maxlutning på 14%, upp till målgången 2 247 meter över havet. Dryga milen bort på andra sidan franska gränsen ligger klassiska vintersportorten Val d’Isère där Ingemar Stenmark vann två av sina 86 världscupsegrar (storslalom 1977 och 1979).

LIVE på Eurosport 1: 13.00-17.15

Lördag 25 maj

Etapp 14: Saint-Vincent - Courmayeur (131 km)

Årets kortaste, men långtifrån lättaste, linjetetapp bjuder på 4 000 höjdmeters klättring fördelat på fem toppar och det blir dessutom målgång uppför på denna bergsetapp. Starten går i orten som på den lokala Valdôtain-dialekten heter Sèn-Veuncein och vi rör oss sedan västerut mot franska gränsen. Redan efter dryga halvmilen kommer första klättringen till Verrayes (1 017 m ö.h.) och därefter väntar Verrogne (1 582 m ö. h.) med 13,8 km klättring i en snittlutning på 7,1% (som mest 13%). Brant utför i en och en halv mil och sedan 8,2 km uppför, snittlutning 7%, maxlutning 12%, till Truc d’Arbe (1 256 m ö.h.). Dagens fjärde topp är en riktig tuffing där en höjdkilometer ska klaras av på en mil. Snittlutning 9,8% och maxlutning på 15% upp till Colle San Carlo (1 951 m ö.h.). Jämförelsevis är avslutningen upp till vintersportorten Courmayeur (1 293 m ö.h.) relativt lätt men alla de tidigare klättringarna sitter ju också i benen nu. Längre västerut än så här kommer vi inte i årets Giro d’Italia och på andra sidan gränsen tornar alpernas högsta topp Monte Blanc upp sig med sina 4 810 meter över havet.

LIVE på Eurosport 1: 14.15-17.15

Söndag 26 maj

Etapp 15: Ivrea - Como (237 km)

Efter årets kortaste linjeetapp kommer den längsta. De första 15 milen är relativt lättåkta men det finns en stigning direkt efter start där vi kanske kan få se en tidig attack. Om ingen kommer loss där finns det gott om chanser under etappens andra hälft när i tur och ordning Madonna del Ghisallo (754 m ö.h), Colma di Sormano (1 124 m ö.h.), och de mindre Civiglio and San Fermo della Battaglia ska klaras av. Den sista bara en halvmils nedförskörning från målet i Como i Provinsen med samma namn. Vi befinner oss i Italiens mest folkrika region Lombardiet och precis söder om Schweiz. Comosjön är med sina 146 kvadratkilometer Italiens tredje största, efter Gardasjön och Maggioresjön, och ganska precis lika stor som Ströms Vattudal i Jämtlamd. LIVE på Eurosport 1: 13.00-17.10

Måndag 27 maj

Vilodag

Tisdag 28 maj

Etapp 16: Lovere – Ponte di Legno (226 km)

Gårdagens vilodag lär ha varit behövlig med tanke på vad som väntar i dag. Fyra toppar på vägen och målgång uppför över 226 km gör det här till en kamp inte bara mot de andra cyklisterna utan även mot mjölksyran och det egna psyket. Uppförskörningen börjar direkt med en klättring till Passo della Presolana (1 297 m ö.h.), sedan blir det utförsbacke innan ny klättring till Croce di Salven (1 105 m ö.h.). Nedåt igen innan den långa uppförsbacken mot årets Cima Coppi (Girots högsta punkt uppkallad efter legendariske cyklisten Fausto Coppi som vann tävlingen fem gånger mellan 1940 och 1953 och förmodligen vunnit fler om inte andra världskriget varit), Passo Gavia beläget 2 618 meter över havet. Gaviapasset är med i Giro d’Italia för tionde gången sedan premiären 1960, senast 2014 var schweizaren Johann Tschopp först hit upp, 1988 rådde det snöstorm när cyklisterna passerade här. Klättringen är 16,5 km med en snittlutning på 8% (max 16%) och en höjdskillnad på 1 320 meter. Efter en lång utförskörning, där vi bland annat passerar loppets nordligaste punkt vid Bormio, väntar sedan Passo del Mortirolo (1 854 m ö.h.) med 12,8 km i en snittlutning på skräckinjagande 10,1% där maxlutningen når hela 18%. Passet användes första gången 1990 och är i år med i Giro d’Italia för fjortonde gången. Senaste gången, 2017, var spanjoren Luis León Sánchez först uppför backen här. Efter en ny brant utförskörning avslutar vi etappen uppför till alpinorten Ponte di Legni, relativt beskedliga 1 254 m ö.h. (50 meter högre än Dalarnas, och Svealands, högsta punkt Storvätteshågna.

LIVE på Eurosport 1: 13.00-17.10

Onsdag 29 maj

Etapp 17: Commezzadura (Val di Sole) – Antholtz (180 km)

Årets fjärde renodlade bergsetapp startar utför men sen blir det klättring till Passo Della Mendola (1 363 m ö.h) innan en lång brant nedförskörning och svag stigning följs av lättare Naz-Natz (889 m ö.h.) och Terento (1 211 m ö.h.). Avslutning blir det upp till skidskyttestadion Südtirol Arena i Antholz där Sverige 2007 vann VM-guld i mixedstafett genom Helena Ekholm (då Olsson), Anna Carin Zidek (då Olofsson), Björn Ferry och Carl Johan Bergman. Den avslutande klättringen bjuder en knapp mils cykling i en snittlutning på 5,5% (max 12%). På italienska heter målstaden Anterselva men nästan alla de drygt 2 000 invånarna är tyskspråkiga. Nästa år arrangeras skidskytte-VM här igen.

LIVE på Eurosport 1: 13.00-17.10

Torsdag 30 maj

Etapp 18: Valdaora – Santa Maria di Sala (220 km)

I dag bär det mestadels utför och spurtarna får åter en chans att skina i Giro d’Italia. Räkna med en klunguppgörelse i Santa Maria di Sala. Dagen tar oss från Sydtyrolen in i regionen Veneto där vi bland annat hittar vindistrikten Soave och Valpolicella, vintersportorten Cortina d'Ampezzo, som stod värd för OS 1956, samt förstås Venedig med sina broar, kanaler och gondoljärer. Vår lilla målort ligger nära mitten på hypotenusan av den triangel Venedig, Treviso och Padova bildar. Vid universitet i Padova undervisade Galileo Galilei, ibland kallad naturvetenskapens fader, i geometri, mekanik och astronomi 1592-1610.

LIVE på Eurosport 1: 13.00-17.10

Fredag 31 maj

Etapp 19: Treviso – San Martino di Castrozza (151 km)

Årets näst sista bergsetapp tar oss från Veneto och tillbaka in i regionen Sydtyrolen (Trentino-Alto Adige på italienska) och till den del av Alperna vi känner som Dolomiterna. Större delen av etappen är relativt lättåkt men det finns bra chanser för de som vill sätta in attacker. Efter två mil kommer Santa Maria Della Vittoria (371 m ö.h.) och efter 66,6 km passeras Passo San Boldo (701 m ö.h.). Avslutningen upp till skidorten San Martino di Castrozza (1 478 m ö.h.) och nationalparken är en klättring på 13,8 km i snittlutning på 5,6% (max 10%). Trots den höga höjd vi befinner oss på befinner vi oss i en dal omgiven av höga alptoppar. De skvallrar om vad som väntar i morgon.

LIVE på Eurosport 1: 13.00-17.10

Lördag 1 juni

Etapp 20: Feltre - Croce d'Aune-Monte Avena (193 km)

Sista bergsetappen i årets Giro d’Italia kan verkligen skilja agnarna från vetet och här kan hela loppet komma att avgöras. Efter knappt en och en halv mil blir det nästan två mil uppför till Cima Campo (1 425 m ö.h.). Därefter väntar dagens högsta topp, var även med i Girot 2008, i form av Passo Manghen (2 407 m ö.h.) som nås efter 18,9 km i en snittlutning på 7,6% (maxlutning 15%). En lika brant utförskörning innan det är dags att ta sig an Passo Rolle (1 980 m ö.h.), 20,6 km med snittlutning på 4,7 km (max 10%). Ny lång utförskörning innan cyklisterna tar ska klättra Croce d'Aune två gånger. Sista vändan är 6,9 km med en snittlutning på 7,3% och maxlutning på 11% upp till målet 1 225 meter över havet.

LIVE på Eurosport 1: 13.00-17.10

Söndag 2 juni

Etapp 21: Verona - Verona (tempo 15,6 km)

Åsikterna går isär om ifall det är bra eller inte att ett stort etapplopp avslutas med ett tempo, klart är att Girot i år avgörs med ett sådant för åttonde gången sedan millennieskiftet, i år dessutom på Italiens nationaldag, och att det kan bli riktigt spännande. Banan har en rejäl puckel mitt på när Torricelle ska besegras i en snittlutning på 4,6% (max 9%) över 4,5 km. Här kan Girot både vinnas och förloras. Verona har tidigare varit hela loppets målstad 1981, 1984 och 2010, vilket gör kvartsmiljonstaden till Girots näst vanligaste slutdestination efter Milano. Verona genomflyts av Italiens nästa längsta flod, Adige, och stadens flagga ser ut som den svenska, fast med ett centrerat kors. Verona är kanske mest känt för att Romeo och Julia i Shakespeares version utspelar sig här men staden är också födelseort för kända människor från romerske poeten Catullus (född 84 f.Kr., död 54 f.Kr ) till Gigliola Cinquetti som 1964 blev Italiens första vinnare av Eurovision Song Contest, och som kom tvåa tio år senare när ABBA vann med Waterloo i Brighton. 2020 startar Giro d’Italia i Ungerns huvudstad Budapest men redan 6 juli är det dags för nästa stora etapplopp när Tour de France trampas igång på Eurosports kanaler.

LIVE på Eurosport 1: 13.30-17.40



Alla tider med reservation för eventuella ändringar



Banprofiler etapp 2- 10 i Giro d Italia 2019