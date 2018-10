A Thrilla in Manila - tidernas tungviktsfight?

Alla goda ting kommer i tre, det är sedan gammalt. Och rivaliteten mellan Joe Frazier och Muhammad Ali är sannerligen inget undantag. Joe Frazier hade vunnit den första matchen mellan de två och tagit den åtråvärda tungviktstiteln i en match som kallades för The Fight of the Century. Match nummer två höll inte riktigt samma dignitet, eftersom ingen titel stod på spel. Frazier hade förlorat bältet till George Foreman. Men den tredje fighten, den skulle gå till historien som en av tidernas främsta boxningsmatcher.

Ali hade 1973 tagit tillbaka tungviktstiteln av George Foreman i klassiska ”Rumble in the Jungle”, och nu skulle det en gång för alla slås fast vem som var den störste, Muhammad Ali eller Joe Frazier. Matchen som tog plats på Filippinerna 1:a oktober 1974 gick under namnet ”A Thrilla in Manila” efter att den spektakulärt snabbkäftade Ali deklarerat att fighten skulle bli ”a killa and a thrilla and a chilla, when I get that gorilla in Manila”

Matchen rankas som sagt som en av boxningshistoriens främsta någonsin, där båda boxarna presterade på toppen av sin förmåga. Halvvägs in i matchen hade Frazier övertaget och landade flera tunga slag som hade Ali på repen flera gånger. Men Ali jobbade sig tillbaka med otrolig målmedvetenhet och i de sista ronderna landade han dussintals slag som sägs ha varit hårdare än den enskilda träff som sänkte George Foreman i Zaire året innan.